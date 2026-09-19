Tensión en Graneros: Gerardo Huesen denunció amenazas y agresiones durante una recorrida

Catalán exigió respuestas a las autoridades provinciales

Por su parte, el presidente de La Libertad Avanza Tucumán Lisandro Catalán se pronunció en sus redes y calificó de "gravísimo" el episodio ocurrido en Graneros. "Pensé que el cabezazo al diputado (Federico) Pelli iba a marcar un límite, pero hoy, en Graneros, volvimos a vivir un episodio gravísimo. A Gerardo no solo lo agredieron nuevamente personas vinculadas a esa misma organización. Esta vez tuvo que refugiarse en una comisaría porque fue amenazado con quitarle la vida a él, a su esposa y a referentes de nuestro espacio", indicó.