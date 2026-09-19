Tensión en Graneros: Gerardo Huesen denunció amenazas y agresiones durante una recorrida

Resumen para apurados
- El diputado libertario Gerardo Huesen denunció que este sábado fue amenazado en Graneros por un grupo afín a la intendenta local durante una recorrida oficial.
- Manifestantes bloquearon camionetas, amenazaron de muerte a la comitiva tras una reunión vecinal y luego golpearon a dos colaboradores dentro de la comisaría local.
- Desde La Libertad Avanza exigieron la intervención de las autoridades de Tucumán ante la escalada de violencia y la creciente tensión política en el interior provincial.
El diputado nacional Gerardo Huesen (La Libertad Avanza Tucumán) denunció este sábado agresiones durante una recorrida por Graneros. Según relató en la denuncia policial, un grupo de personas que responderían a la intendenta Raquel Graneros bloqueó el paso de los vehículos en los que se trasladaba junto a sus colaboradores y comenzó a insultarlos y amenazarlos.
El parlamentario había participado previamente de una reunión con vecinos y, luego de ese encuentro, se dirigió junto a su equipo hacia la zona de El Baden para observar las obras realizadas por el municipio.
En ese momento, según la presentación policial, varias personas se acercaron y comenzaron a impedir el avance de los vehículos. "Comenzaron a obstruir el paso, se subieron en la cajas de las camionetas y comenzaron a saltar", afirmó Huesen en la denuncia.
La situación, relató, escaló con insultos y amenazas. "Nos insultaban y nos amenazaban con que si no nos íbamos nos iban a matar", añadió.
Según indicó, argumentaban que "el Gobierno nacional los está haciendo c*** de hambre" y que "la única que los ayuda es Raquel Graneros con bolsones".
Ante el aumento de la tensión, Huesen y sus colaboradores decidieron pedir la intervención de la Policía. Sin embargo, el episodio no terminó allí: parte del grupo se trasladó hasta la comisaría cuando el diputado y su equipo concurrieron para formalizar la presentación.
Fue en esa dependencia donde se produjo otra agresión. El diputado aseguró que "una integrante de este grupo que responde a la señora intendente, le pegó una piña a Juan Aguilera y también a Lucio Ebru".
Milei retuiteó el mensaje de Huesen tras el episodio
Tras la denuncia, el diputado Huesen compartió un mensaje en redes sociales que fue retuiteado por el presidente Javier Milei. "Funcionarios y empleados de Raquel Graneros nos agredieron y amenazaron de muerte. La vieja política se siente dueña del interior, y peor aún, de la gente. Hoy, mientras recorríamos la ciudad, parte de nuestro equipo fue agredido y golpeado", dijo.
"No conforme con eso, amenazaron con quitarnos la vida si no nos íbamos. Luego rodearon la comisaría para evitar nuestra salida. Lamentablemente esto no nos sorprende, así se maneja el peronismo feudal. Se sienten reyes y perciben a la gente como esclavos", añadió.
"Si somos una amenaza para romper ese sistema oscuro, les avisamos que no nos van a detener. La vida y la libertad es lo más preciado del ser humano, y vamos a darlo todo para ponerlas en valor", finalizó.
Catalán exigió respuestas a las autoridades provinciales
Por su parte, el presidente de La Libertad Avanza Tucumán Lisandro Catalán se pronunció en sus redes y calificó de "gravísimo" el episodio ocurrido en Graneros. "Pensé que el cabezazo al diputado (Federico) Pelli iba a marcar un límite, pero hoy, en Graneros, volvimos a vivir un episodio gravísimo. A Gerardo no solo lo agredieron nuevamente personas vinculadas a esa misma organización. Esta vez tuvo que refugiarse en una comisaría porque fue amenazado con quitarle la vida a él, a su esposa y a referentes de nuestro espacio", indicó.
"Luego, alrededor de 100 personas se concentraron afuera de la comisaría para impedir que pudiera salir. Esperamos que, esta vez, las máximas autoridades de Tucumán se pronuncien y actúen. Ojalá no volvamos a escuchar las mismas respuestas de siempre", sostuvo.
Para finalizar, Catalán se solidarizó con Huese, su familia y todos los que forman parte de LLA. "Los tucumanos tenemos que entender de una vez por todas que no podemos seguir naturalizando esto. Nuestra sociedad no puede acostumbrarse a la violencia, las amenazas y el apriete político", subrayó.
"Tucumán merece otra clase de dirigentes: dirigentes que estén al servicio de la gente y no de los punteros", sentenció.