El gesto de Yamal con la bandera de Palestina que generó revuelo en Barcelona: la reacción del DT

La polémica tomó todavía más dimensión por la enorme exposición que tiene actualmente Yamal, considerado una de las máximas apariciones del fútbol mundial. En una celebración que reunió a unas 750 mil personas en Barcelona, el delantero fue uno de los jugadores más ovacionados por los hinchas, aunque terminó quedando en el centro de la escena por un gesto que excedió completamente lo futbolístico.