El gesto de Yamal con la bandera de Palestina que generó revuelo en Barcelona: la reacción del DT

Resumen para apurados
- Lamine Yamal causó revuelo al agitar una bandera palestina durante la caravana del campeón en Barcelona. El gesto generó controversia y el rechazo público de su DT, Hansi Flick.
- La acción ocurrió en un micro descapotable ante miles de hinchas. Flick admitió su incomodidad, afirmando que habló con el jugador de 18 años para marcar distancia del episodio.
- El incidente expone la enorme influencia mediática de Yamal y el desafío de los clubes para gestionar las posturas políticas de sus estrellas en un contexto global de sensibilidad.
La consagración de Barcelona en La Liga quedó atravesada por una inesperada polémica que tuvo como protagonista a Lamine Yamal. Durante la multitudinaria caravana del campeón por las calles de la ciudad catalana, la joven figura española tomó una bandera de Palestina que le acercó un hincha y comenzó a agitarla arriba del micro descapotable frente a miles de personas.
La escena rápidamente se viralizó en redes sociales y medios europeos, especialmente porque horas más tarde el propio futbolista volvió a publicar imágenes del festejo en su cuenta oficial de Instagram, donde también apareció sosteniendo la bandera palestina. El gesto generó un fuerte debate y dividió opiniones entre hinchas y usuarios de todo el mundo.
Quien decidió referirse públicamente al episodio fue el entrenador de Barcelona, Hansi Flick, que dejó en claro su incomodidad con la situación. “Son cosas que no me gustan”, expresó el técnico alemán en conferencia de prensa antes del partido frente al Alavés. Luego agregó: “Hablé con él y si él quiere hacerlo… es su decisión. Tiene 18 años”.
Flick tomó distancia del delantero
Más allá de marcar distancia respecto a la postura de su futbolista, Flick intentó desviar el foco hacia la celebración deportiva. “Jugamos al fútbol para hacer feliz a la gente. Ver a los hinchas emocionados en las calles fue increíble”, explicó el DT, que prefirió evitar profundizar sobre la repercusión política que generó la imagen del juvenil.
La polémica tomó todavía más dimensión por la enorme exposición que tiene actualmente Yamal, considerado una de las máximas apariciones del fútbol mundial. En una celebración que reunió a unas 750 mil personas en Barcelona, el delantero fue uno de los jugadores más ovacionados por los hinchas, aunque terminó quedando en el centro de la escena por un gesto que excedió completamente lo futbolístico.