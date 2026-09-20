El líder de Conociendo Rusia llega en formato solista al Teatro Mercedes Sosa

Si le queda un rato libre, promete pasear por la ciudad. El final de la charla le devuelve la pregunta que el nombre de la gira dejó abierta: qué parte de sí mismo necesitaba recuperar para salir a la ruta sin grupo. “Hay algo de la soledad que tiene la gira que me parece súper importante para mí y para un artista”, responde. “Los momentos de soledad para componer, para conectarse. Sin dudas es un tour que me pone en ese lugar”. Hoy, esa soledad va a estar acompañada por una sala llena.