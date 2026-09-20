El líder de Conociendo Rusia llega en formato solista al Teatro Mercedes Sosa

Mateo Sujatovich atiende el teléfono a mitad de camino. Empezó la gira hace 10 días en Rosario, ya pasó por seis ciudades y está rumbo a San Luis. Esta noche, a las 20, aterrizará en el teatro Mercedes Sosa (San Martín 479) con “Conociendo Rusia presenta Mateo”, su segundo tour en formato solista. Esta vez no hay banda, no hay estudio detrás y no hay dónde esconderse: son él, sus canciones y una pila de instrumentos.
“El Ruso es el que todos conocen y Mateo es el que conocen pocos”, dice el músico a LA GACETA. “Y bueno, Mateo es el que está acá, porque no queda otra. Estoy solito en el escenario”, agrega. Sujatovich promete movimiento. “Es un show muy lúdico, muy dinámico, donde traje un montón de instrumentos”, anticipa. “Me van a ver paseando por el escenario, yendo de acá para allá, apretando un tecladito, pasando al piano, pasando a la guitarra, una loopera. Como jugando mucho: eso se resalta mucho en el show”, describe.
No es la primera vez que apuesta a este formato. En 2023 armó el Solo Tour con guitarra y piano, que lo llevó por 20 ciudades de seis países y cinco funciones en el Gran Rex. Esta apuesta es más grande: recorrerá más de 50 ciudades en 19 países, y Tucumán es la novena parada del tramo argentino.
Traído por Rasuk Producciones, la apertura estará a cargo de Samir Jandar, músico y artista tucumano, que será el encargado de preparar el escenario antes de la llegada de Sujatovich. Después de Tucumán, la gira sigue el 25 de septiembre en el Gran Rex y cierra su primera etapa el 25 de octubre en el Sodre de Montevideo.
Entre disco y disco
La idea del show solista nació entre disco y disco. “En general las canciones las compongo así. Son procesos muy solitarios y hay una especie de sensación de cantautor, de cada tanto querer salir a cantar mis canciones de algún modo como vinieron, despojadas de toda la producción que tienen los discos y que tiene la banda”, explica.
Tocar solo también le cambió la relación con su propio repertorio. Cuando se le pregunta si redescubrió alguna canción en este formato, no duda: “Luces de neón”. La escribió recién arrancado el proyecto, cuando casi nada de lo que vendría después había ocurrido. “Eran un montón de cosas que todavía no me habían pasado”, recuerda. “Entonces me llama la atención a veces encontrarme con que las canciones quizás ya sabían más cosas que yo”, admite.
Su último disco, “Jet Love”, salió hace dos años y le valió un Latin Grammy por “Cinco horas menos”, el tema que grabó con Natalia Lafourcade. Este año lanzó “Películas de acción”. La pregunta obligada -cuándo llega el próximo álbum- tiene una respuesta que corre a contramano de los tiempos de la industria. “Estoy en un momento de mucha creatividad vinculada a la gira. Tengo canciones ya compuestas, pero todavía no tengo la cabeza en disco nuevo”, responde.
El músico defiende ese ritmo con argumentos. “Todavía no siento que esté ready para sacar un nuevo disco. No tengo ni la suficiente cantidad de canciones ni motivación total”, reconoce. “Y eso es algo que está adentro, eso no te lo marcan los tiempos de un contrato. Intento respetar esa sensación para que en algún momento la música pida salir”, sostiene.
De fan a colega
En los últimos años grabó con Jorge Drexler, David Lebón, Mon Laferte, Juanes, Miranda!, Nathy Peluso y Lafourcade. Artistas distintos entre sí, unidos por un detalle: él los escuchaba mucho antes de compartir estudio. “De todos, de algún modo, soy un poco fan. Me encanta trabajar con gente que escucho, compartir música con gente que me gusta escuchar”, confiesa. “Son todos artistas diferentes, pero todos tienen un poco que ver con la música que yo escucho y, por ende, con la música que yo hago”, apunta.
Al que recién arranca, prefiere no darle consejos. Ofrece su experiencia. “Mi aprendizaje es que las cosas llegan a su tiempo”, señala. “Lo más importante para mí es conectar con la pasión de lo que hacés, ser apasionado, trabajar mucho con pasión, con amor. Y después el destino, el tiempo, te va poniendo en los lugares que serán. No se puede hacer mucha fuerza para que pasen cosas”, afirma.
De Tucumán tiene memoria afectiva y también gastronómica. “Amo el Mercedes Sosa (estuvo años anteriores, en banda), así que estoy muy contento de volver. El público siempre me trata increíble”, asegura, y enseguida detalla un plan que tiene su orden: “Primero comerme un sándwich de milanesa tremendo y después salir a tocar, y encontrarme con todo mi público, que siempre me recibe muy bien y es muy amoroso”.
Si le queda un rato libre, promete pasear por la ciudad. El final de la charla le devuelve la pregunta que el nombre de la gira dejó abierta: qué parte de sí mismo necesitaba recuperar para salir a la ruta sin grupo. “Hay algo de la soledad que tiene la gira que me parece súper importante para mí y para un artista”, responde. “Los momentos de soledad para componer, para conectarse. Sin dudas es un tour que me pone en ese lugar”. Hoy, esa soledad va a estar acompañada por una sala llena.