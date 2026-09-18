Política

Habrá cuatro nuevas cabinas de peaje en el NOA y se podrá pagar con “telepase”

Detalles de obras y mantenimiento de la empresa que obtuvo la concesión de casi 600 kilómetros de rutas nacionales del Noroeste.

A SABER. En Tucumán no habrá nuevas cabinas físicas, pero el costo del tránsito regional subirá cuando los conductores crucen los límites provinciales.
A SABER. En Tucumán no habrá nuevas cabinas físicas, pero el costo del tránsito regional subirá cuando los conductores crucen los límites provinciales.
Indalecio Francisco Sanchez
Por Indalecio Francisco Sanchez Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Una concesionaria instalará cuatro nuevas cabinas de peaje con Telepase en rutas nacionales del NOA para financiar obras y mantenimiento.
  • La medida abarca casi 600 kilómetros concesionados y, aunque Tucumán no sumará cabinas físicas, el costo del tránsito interprovincial se incrementará.
  • El sistema electrónico agilizará la circulación regional, pero implicará un aumento en los costos logísticos y de transporte para los usuarios frecuentes.
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