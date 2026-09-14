CulturaMúsica

Oasis anunció una nueva gira para 2027: "Que empiece la celebración"

Liam y Noel Gallagher confirmaron el regreso de la banda a los escenarios con un tour que recorrerá el Reino Unido, Estados Unidos, Irlanda y gran parte de Europa.

EN EL RECITAL. La banda Oasis, compuesta por los hermanos Liam y Noel Gallagher, trajo muchos visitantes al país. / OASIS
EN EL RECITAL. La banda Oasis, compuesta por los hermanos Liam y Noel Gallagher, trajo muchos visitantes al país. / OASIS
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Oasis anunció en Manchester una nueva gira para 2027 que recorrerá el Reino Unido, Estados Unidos, Irlanda y Europa para celebrar su regreso a los escenarios.
  • La confirmación llegó con drones en el Etihad Stadium y redes sociales, tras el estreno del documental sobre el reencuentro de los hermanos Gallagher tras 16 años.
  • El tour consolida la reconciliación de la banda británica y anticipa una masiva demanda global de entradas para ver nuevamente a los hermanos Gallagher en vivo en 2027.
Resumen generado con IA

Oasis confirmó una nueva gira para 2027, con conciertos previstos en el Reino Unido, Estados Unidos, Irlanda y gran parte de Europa. La banda había alimentado durante los últimos meses los rumores sobre un nuevo tour y finalmente confirmó la noticia con un anuncio en Manchester.

El jueves por la noche, drones sobrevolaron el Etihad Stadium, el estadio del Manchester City, con un mensaje que anticipaba la confirmación: “Oasis - 4 PM BST - 14 09 26”.

Poco después, el grupo publicó en sus redes sociales un video y confirmó el regreso de los hermanos Liam y Noel Gallagher a los escenarios.

“Que empiece la celebración”, escribió Oasis al comienzo del posteo, acompañado por un fragmento de su reciente documental.

“Luego de un periodo de reflexión, ‘la fuerza de la cultura pop más perjudicial de la historia reciente del Reino Unido’, se declaró lista para la acción y regresará una vez más para levantar el ánimo de la gente”, señaló la banda en el anuncio.

El documental sobre el reencuentro de los Gallagher

La confirmación de la gira coincide con la llegada de Oasis: Don’t Look Back in Anger, el documental estrenado en los cines de todo el mundo el 10 de septiembre y que estará disponible en Disney+ a finales de este año.

La película sigue de cerca el reencuentro de Liam y Noel Gallagher después de 16 años y reúne imágenes exclusivas de los ensayos, momentos detrás de escena, entrevistas, material de archivo y registros de parte de los shows.

El documental fue creado por el guionista, productor y director Steven Knight, nominado a los premios BAFTA y a los Oscar por Peaky Blinders y Mil Golpes. La dirección estuvo a cargo de Dylan Southern y Will Lovelace.

La primera proyección se realizó durante el Festival de Cine de Venecia, donde la película recibió una ovación del público y de los periodistas especializados durante el fin de semana.

Ahora, tras el anuncio de la nueva gira, los fanáticos de Oasis volverán a tener la oportunidad de ver juntos sobre un escenario a los hermanos Gallagher durante 2027.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Nieve en los Valles y 6° bajo cero: el último golpe del invierno antes del calor en Tucumán
1

Nieve en los Valles y 6° bajo cero: el último golpe del invierno antes del calor en Tucumán

Qué son las “Plazas de Bolsillo”: un concepto que cobra fuerza en Tucumán
2

Qué son las “Plazas de Bolsillo”: un concepto que cobra fuerza en Tucumán

Amplían la denuncia contra Catalán por su domicilio en Tucumán
3

Amplían la denuncia contra Catalán por su domicilio en Tucumán

“Juega el balón”: qué dijo el VAR sobre la polémica falta de Arambarri en Atlético Tucumán-River
4

“Juega el balón”: qué dijo el VAR sobre la polémica falta de Arambarri en Atlético Tucumán-River

Fiesta Nacional en Famaillá: una campeona y una empanada que llegó de Japón
5

Fiesta Nacional en Famaillá: una campeona y una empanada que llegó de Japón

Ranking notas premium
Qué son las “Plazas de Bolsillo”: un concepto que cobra fuerza en Tucumán
1

Qué son las “Plazas de Bolsillo”: un concepto que cobra fuerza en Tucumán

Las claves en el debate por la candidatura de Jaldo para 2027
2

Las claves en el debate por la candidatura de Jaldo para 2027

La conversación y el ruido
3

La conversación y el ruido

Trump habló de un “desastre potencial” por Malvinas y Milei avanza con nuevas sanciones
4

Trump habló de un “desastre potencial” por Malvinas y Milei avanza con nuevas sanciones

Dante Sica, economista: “El NOA será uno de los grandes receptores de inversiones”
5

Dante Sica, economista: “El NOA será uno de los grandes receptores de inversiones”

Más Noticias
“Juega el balón”: qué dijo el VAR sobre la polémica falta de Arambarri en Atlético Tucumán-River

“Juega el balón”: qué dijo el VAR sobre la polémica falta de Arambarri en Atlético Tucumán-River

Del frío al calor: el pronóstico para Salta, Tucumán, Jujuy, Catamarca y La Rioja

Del frío al calor: el pronóstico para Salta, Tucumán, Jujuy, Catamarca y La Rioja

Jubilaciones ANSES: cuánto cobrarán los jubilados y pensionados en octubre de 2026 con el nuevo aumento

Jubilaciones ANSES: cuánto cobrarán los jubilados y pensionados en octubre de 2026 con el nuevo aumento

Ola de frío: ¿cuándo empieza el ascenso de la temperatura en Tucumán?

Ola de frío: ¿cuándo empieza el ascenso de la temperatura en Tucumán?

Horóscopo chino: los signos bajo advertencia y los favorecidos en el inicio de semana, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos bajo advertencia y los favorecidos en el inicio de semana, según Ludovica Squirru

Qué son las “Plazas de Bolsillo”: un concepto que cobra fuerza en Tucumán

Qué son las “Plazas de Bolsillo”: un concepto que cobra fuerza en Tucumán

Nieve en los Valles y 6° bajo cero: el último golpe del invierno antes del calor en Tucumán

Nieve en los Valles y 6° bajo cero: el último golpe del invierno antes del calor en Tucumán

Amplían la denuncia contra Catalán por su domicilio en Tucumán

Amplían la denuncia contra Catalán por su domicilio en Tucumán

Comentarios