Oasis anunció una nueva gira para 2027: "Que empiece la celebración"

Resumen para apurados
- Oasis anunció en Manchester una nueva gira para 2027 que recorrerá el Reino Unido, Estados Unidos, Irlanda y Europa para celebrar su regreso a los escenarios.
- La confirmación llegó con drones en el Etihad Stadium y redes sociales, tras el estreno del documental sobre el reencuentro de los hermanos Gallagher tras 16 años.
- El tour consolida la reconciliación de la banda británica y anticipa una masiva demanda global de entradas para ver nuevamente a los hermanos Gallagher en vivo en 2027.
Oasis confirmó una nueva gira para 2027, con conciertos previstos en el Reino Unido, Estados Unidos, Irlanda y gran parte de Europa. La banda había alimentado durante los últimos meses los rumores sobre un nuevo tour y finalmente confirmó la noticia con un anuncio en Manchester.
El jueves por la noche, drones sobrevolaron el Etihad Stadium, el estadio del Manchester City, con un mensaje que anticipaba la confirmación: “Oasis - 4 PM BST - 14 09 26”.
Poco después, el grupo publicó en sus redes sociales un video y confirmó el regreso de los hermanos Liam y Noel Gallagher a los escenarios.
“Que empiece la celebración”, escribió Oasis al comienzo del posteo, acompañado por un fragmento de su reciente documental.
“Luego de un periodo de reflexión, ‘la fuerza de la cultura pop más perjudicial de la historia reciente del Reino Unido’, se declaró lista para la acción y regresará una vez más para levantar el ánimo de la gente”, señaló la banda en el anuncio.
El documental sobre el reencuentro de los Gallagher
La confirmación de la gira coincide con la llegada de Oasis: Don’t Look Back in Anger, el documental estrenado en los cines de todo el mundo el 10 de septiembre y que estará disponible en Disney+ a finales de este año.
La película sigue de cerca el reencuentro de Liam y Noel Gallagher después de 16 años y reúne imágenes exclusivas de los ensayos, momentos detrás de escena, entrevistas, material de archivo y registros de parte de los shows.
El documental fue creado por el guionista, productor y director Steven Knight, nominado a los premios BAFTA y a los Oscar por Peaky Blinders y Mil Golpes. La dirección estuvo a cargo de Dylan Southern y Will Lovelace.
La primera proyección se realizó durante el Festival de Cine de Venecia, donde la película recibió una ovación del público y de los periodistas especializados durante el fin de semana.
Ahora, tras el anuncio de la nueva gira, los fanáticos de Oasis volverán a tener la oportunidad de ver juntos sobre un escenario a los hermanos Gallagher durante 2027.