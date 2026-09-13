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Reivindican el descontrol del humor femenino

Cristina Álvarez, Pía Manghera, Agostina Mancer y Tania Zucco actúan en Concepción.

Reivindican el descontrol del humor femenino
Hace 2 Hs

Cuatro comediantes tomarán esta noche por asalto el escenario del Teatro de la Estación de Concepción (Italia y Heredia) a las 20 para presentar su espectáculo de stand up “Femininjas”, con el abordaje de las situaciones cotidianas tamizadas por la mirada de la mujer tucumana.

“Es un descontrol hermoso en el que hacemos lo que las mujeres hacen cuando salen solas: gritan, hablan, se ríen. Es un show muy parecido a la famosa noche de despechadas que hacen las cantantes, pero con  humor. Hay una cajita a la cual le preguntamos cosas y hablamos de experiencias de alguien del público, porque cuando la verdad explota, se disfruta de ambos lados”, describe Cristina Álvarez, quien estará junto a Pía Manghera, Agostina Mancer y Tania Zucco. En los monólogos se abordarán las relaciones con los hijos, el matrimonio, los tipos de parejas, el trabajo cotidiano dentro y fuera de la casa y “yo hago catarsis sobre gorriadas”, anticipa.

“Este espectáculo es liberador y catártico. Somos mujeres haciendo humor cotidiano para mujeres con distintas realidades, cada una con su vida y sus familias, pero todas buscamos reírnos del día a día. Nos vamos apoyando y buscamos en la otra eso que nos represente, cada una desde su realidad”, agrega Zucco.

Mancer se centra en “esta edad bisagra entre lo que se esperaba, lo que somos haciendo y lo que podemos hacer con nuestras contradicciones, porque a través del humor sanamos nosotras y el público”. “Me encanta lo colectivo, siento que es la única salida pero respetando lo individual de cada una porque tenemos de todo: la soltera, la casada y harta, la maternal, la de gustos diversos y abiertos en un humor que llega a lo ácido y lo pícaro, sin filtros por momentos”, reconoce.

Manghera añade: “es un show pensado para mujeres, para poder ir y sentarte a morir de risa, a escuchar historias que nos atraviesan a todas, como la que vuelve a maternar después de 10 años, la recién casada o la que busca pareja, la que tiene perimenospausia con lagunas mentales y hiperemotividad, la que vive en la tranquilidad de Tafí del Valle y la que es un torbellino... el hilo conductor es ser mujer y de ahí va lo que cada una puede aportar desde su propia historia y espacio vital”. “Y todo esto dentro de una época que se ha llenado de masculinistas, que son machistas que ejercen el feminismo desde y hasta donde les conviene”, advierte.

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