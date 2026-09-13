Reivindican el descontrol del humor femenino

Manghera añade: “es un show pensado para mujeres, para poder ir y sentarte a morir de risa, a escuchar historias que nos atraviesan a todas, como la que vuelve a maternar después de 10 años, la recién casada o la que busca pareja, la que tiene perimenospausia con lagunas mentales y hiperemotividad, la que vive en la tranquilidad de Tafí del Valle y la que es un torbellino... el hilo conductor es ser mujer y de ahí va lo que cada una puede aportar desde su propia historia y espacio vital”. “Y todo esto dentro de una época que se ha llenado de masculinistas, que son machistas que ejercen el feminismo desde y hasta donde les conviene”, advierte.