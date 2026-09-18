La Libertad Avanza empieza a mostrar sus cartas en el interior para enfrentar al PJ

Resumen para apurados
- La Libertad Avanza de Tucumán, liderada por Lisandro Catalán, presentó a su candidata en Alderetes para disputar el poder territorial al PJ en el interior provincial.
- El espacio libertario busca expandirse y define posibles postulantes en distritos clave como Banda del Río Salí y Tafí Viejo, consolidando su armado electoral tucumano.
- Estas designaciones marcan el inicio de una contienda directa con el peronismo en sus bastiones tradicionales, lo que podría reconfigurar el escenario político local.
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