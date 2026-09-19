Zafra sucroalcoholera 2026: los ingenios tucumanos llevan producidos 902.736 toneladas de azúcar

En Tucumán, la zafra lleva 135 días, con 14 ingenios activos. Según el Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol de Tucumán (Ipaat), la zafra presenta un avance del 61%, respecto de lo estimado por la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres, de 19.650.000 de toneladas de caña de azúcar. Hasta el 17 de setiembre, los ingenios molieron 11.965.890 toneladas de caña bruta.