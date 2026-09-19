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Zafra sucroalcoholera 2026: los ingenios tucumanos llevan producidos 902.736 toneladas de azúcar
Zafra sucroalcoholera 2026: los ingenios tucumanos llevan producidos 902.736 toneladas de azúcar
Hace 7 Hs

En Tucumán, la zafra lleva 135 días, con 14 ingenios activos. Según el Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol de Tucumán (Ipaat), la zafra presenta un avance del 61%, respecto de lo estimado por la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres, de 19.650.000 de toneladas de caña de azúcar. Hasta el 17 de setiembre, los ingenios molieron 11.965.890 toneladas de caña bruta.

De azúcar físico produjeron 902.736 toneladas, que representan la suma de los diferentes tipos de azúcares: blanco común tipo A (577.220 t), crudo (188.958 t), orgánico (39.424 t) y refinado (97.134 t).

La campaña de producción de alcohol avanza con nueve destilerías activas. Hasta la fecha, se elaboraron 189.914.537 litros de alcohol hidratado y 121.719.881 litros de alcohol anhidro/deshidratado (bioetanol), que se usan para la mezcla con naftas.

En Salta y en Jujuy, la zafra lleva 128 días; y según datos informados al Ipaat, los cinco ingenios llevan moliendo 5.089.459 toneladas de caña bruta: un avance del 68% respecto de las estimaciones informadas por entidades que representan a esos ingenios.

En cuanto la producción de azúcar físico, se produjeron 289.941 toneladas. La campaña de producción alcohol avanza con cinco destilerías activas, que hasta la fecha elaboraron 124.574.685 litros de alcohol hidratado y 91.516.608 litros de alcohol deshidratado/anhidro (bioetanol).


Temas Estación Experimental Agroindustrial Obispo ColombresInstituto de Promoción del Azúcar y Alcohol de Tucumán
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