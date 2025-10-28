Conociendo Rusia y un show entre semana

“Disfruto mucho de los distintos géneros. No creo tener límites, me permito todo en la música. Creo que tengo muchos discos por hacer en mi vida, y que a lo largo de mi historia iré teniendo distintos desafíos y deseos para encarar. En esos desafíos estoy seguro que me voy a empapar de distintos géneros. Mis canciones son historias cotidianas, miradas y reflexiones. Y por alguna razón hay gente que se copa con eso. Es un día a día en forma de canción”, aseguró en una entrevista con este diario antes de los recitales mencionados.