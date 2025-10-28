Conociendo Rusia y un show entre semana

“Persevera y triunfarás”. Así habían confirmado Mateo Sujatovich el regreso de Conociendo Rusia a Tucumán, que finalmente se concretará mañana en All Boys, desde las 21. En su cuenta de Instagram, hace unos meses, el músico también anunció su gira, que comenzó el 20 de septiembre pasado, por Córdoba y también Montevideo (Uruguay). El recital de la banda liderada por “El Ruso” ya agotó las entradas que se pusieron en venta.
Con una trayectoria que comenzó en 2018, Conociendo Rusia se consolidó como uno de los proyectos más destacados de la nueva canción argentina. En apenas siete años, lanzó tres discos de estudio y cosechó múltiples nominaciones a los Premios Gardel y los Latin Grammy, logrando una conexión cada vez más fuerte con el público.
Consagración
Durante 2025, la banda tuvo un paso consagratorio por importantes festivales como Cosquín Rock y Quilmes Rock, además de sumar fechas internacionales que demuestran el alcance de su propuesta musical. Ahora, Conociendo Rusia vuelve a reencontrarse con sus seguidores tucumanos, en el Club All Boys, en una fecha que se anticipa como una celebración de su presente artístico.
“La música más que una salida, es una compañera eterna. Un sostén, en las buenas y en las malas”, dijo en una entrevista previa Sujatovich. El músico creador de Conociendo Rusia estuvo en Tucumán en 2022 y en 2023, con sendos recitales.
“Mis referencias van de los Beatles a Roberto Goyeneche. De Joni Mitchell al Potro Rodrigo. De Eric Clapton a Mercedes Sosa”, respondió ante una pregunta de LA GACETA.
“En este mundo tan desigual, la música sigue dando frutos bellos y uniendo a la gente cantando en un mismo recinto”, reflexiona, cuando se le recuerda que había dicho “cuando tengo una situación difícil siento que la música es una salida hermosa; me ayuda y encima se transforma en una producción discográfica”.
El grupo bajo su liderazgo se creó poco antes del inicio de la pandemia de covid, por lo que ese tiempo fue aprovechado para la creación: “componer es de las pocas cosas que se podían hacer para no enloquecer y aquí estamos”. “Ahora llegó la etapa de salir a mostrar lo que tenemos”, dic
Mateo Sujatovich nació en un ambiente musical, casi se podría decir que lo artístico está en ADN y sus canciones son como una manera que encontró de funcionar. Su padre Leo fue tecladista de Spinetta Jade y su abuela Pocha, la maestra de piano de Charly García.
“Conociendo Rusia”, “Cabildo y Juramento” y “La dirección” son los álbumes que produjo acompañado con Nicolás Btesh (en sintetizadores y coros), Guille Salort (en batería) y Fran Azorai (en teclados). Pero también lanzó otros sencillos como “Mundo de cristal”, “No aguando más” y el tema “Tiempo de sueños”, de David Lebón.
Estilos variados
Transitando entre el rock y el pop, con un toque de tango y de balada, sus composiciones recorren una experiencia muy personal. “Hacer rock-pop en esta época, y del modo en que yo lo hago, es traer algo de nuestra historia, la historia del rock argentino. Es algo natural para mí”, comenta.
“Disfruto mucho de los distintos géneros. No creo tener límites, me permito todo en la música. Creo que tengo muchos discos por hacer en mi vida, y que a lo largo de mi historia iré teniendo distintos desafíos y deseos para encarar. En esos desafíos estoy seguro que me voy a empapar de distintos géneros. Mis canciones son historias cotidianas, miradas y reflexiones. Y por alguna razón hay gente que se copa con eso. Es un día a día en forma de canción”, aseguró en una entrevista con este diario antes de los recitales mencionados.