Avernal profundiza su retorno al death metal con “Ekpyrosis”

“‘Ekpyrosis’ es, musicalmente hablando, un resumen de todo lo que hemos hecho a lo largo de más de tres décadas de carrera. En sus temas podés encontrar velocidad, ritmos pesados y algo de doom, pero principalmente es un disco que suena a death metal. El trabajo de producción y mezcla de Jaime Gómez Arellano le dio un audio arrollador al álbum”, reconoce su voz sobre y abajo del escenario, Cristian Rodríguez, en diálogo con LA GACETA. Según la grilla, el grupo se presentará a las 21.20.