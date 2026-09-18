Miguel Acevedo: "Rossana Chahla está haciendo una gestión que antes no veíamos"

Resumen para apurados
- El vicegobernador Miguel Acevedo respaldó la gestión de la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, en el marco de las proyecciones electorales hacia 2027.
- Acevedo destacó que la actual administración capitalina muestra avances inéditos respecto a gestiones previas, en un escenario de reconfiguración política interna en Tucumán.
- Estas declaraciones fortalecen la posición de Chahla en el oficialismo provincial y consolidan el armado electoral del peronismo tucumano de cara a los comicios de 2027.
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