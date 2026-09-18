Política

Miguel Acevedo: "Rossana Chahla está haciendo una gestión que antes no veíamos"

El vicegobernador Miguel Acevedo respaldó a la intendenta de la Capital en medio de los anuncios de las candidaturas para 2027.

ARMADO EN LA CAPITAL. Miguel Acevedo elogió la gestión de Rossana Chahla.
ARMADO EN LA CAPITAL. Miguel Acevedo elogió la gestión de Rossana Chahla.
Por Bárbara Nieva Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El vicegobernador Miguel Acevedo respaldó la gestión de la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, en el marco de las proyecciones electorales hacia 2027.
  • Acevedo destacó que la actual administración capitalina muestra avances inéditos respecto a gestiones previas, en un escenario de reconfiguración política interna en Tucumán.
  • Estas declaraciones fortalecen la posición de Chahla en el oficialismo provincial y consolidan el armado electoral del peronismo tucumano de cara a los comicios de 2027.
Resumen generado con IA

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