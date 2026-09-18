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¿De qué se habló en el Encuentro Anual de Fundación del Tucumán?

Tras el mensaje de Budeguer, se sucedieron los intercambios de opiniones entre funcionarios y empresarios para marcar una agenda de trabajo común. Los desafíos, las preocupaciones y los reacomodamientos en la economía provincial.

INICIATIVA. Sebastán Budeguer lanzó una convocatoria amplia para que el Estado y los privados proyecten Tucumán en el largo plazo. LA GACETA/FOTO DE OSVALDO RIPOLL
INICIATIVA. Sebastán Budeguer lanzó una convocatoria amplia para que el Estado y los privados proyecten Tucumán en el largo plazo. LA GACETA/FOTO DE OSVALDO RIPOLL
Marcelo Aguaysol
Por Marcelo Aguaysol Hace 24 Min

Resumen para apurados

  • Empresarios y funcionarios debatieron en Tucumán durante el Encuentro Anual de Fundación del Tucumán para coordinar una agenda de desarrollo económico a largo plazo.
  • La jornada comenzó con la convocatoria de Sebastián Budeguer, enfocándose en los desafíos, preocupaciones y reacomodamientos vigentes en la economía de la provincia.
  • La articulación público-privada busca sentar bases estratégicas para el crecimiento provincial sustentable ante el complejo escenario socioeconómico regional.
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