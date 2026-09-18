¿De qué se habló en el Encuentro Anual de Fundación del Tucumán?

Resumen para apurados
- Empresarios y funcionarios debatieron en Tucumán durante el Encuentro Anual de Fundación del Tucumán para coordinar una agenda de desarrollo económico a largo plazo.
- La jornada comenzó con la convocatoria de Sebastián Budeguer, enfocándose en los desafíos, preocupaciones y reacomodamientos vigentes en la economía de la provincia.
- La articulación público-privada busca sentar bases estratégicas para el crecimiento provincial sustentable ante el complejo escenario socioeconómico regional.
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