Los cañaverales muestran una buena evolución de maduración

La Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc) dio a conocer los resultados del análisis de avance de zafra correspondiente a la primera y a la segunda semana de agosto de 2026, en un trabajo realizado por Luis Alonso, por Pablo Medina, por Sofía Fajre y por Natalia Sorol, técnicos de la sección Caña de Azúcar (subprogramas Agronomía y Mejoramiento).
Ese trabajo se realizó entre el 4 y el 11 de agosto de 2026, y corresponde al cuarto muestreo de avance de zafra del mes de agosto de 2026, con el objetivo de evaluar el estado madurativo de los cañaverales de Tucumán al inicio de la zafra.
En distintas localidades representativas del área cañera se determinaron los niveles sacarinos de las tres principales variedades cultivadas en Tucumán. Se evaluaron los cañaverales de diferentes niveles productivos y en edades de cañas socas de las variedades comerciales LCP 85-384, TUC 03-12 y TUC 95-10, seleccionadas por representar el espectro varietal predominante de la provincia, que actualmente supera el 80% de la superficie cultivada. Se muestrearon 15 localidades agrupadas en tres zonas geográficas de la provincia: noreste, centro y sur.
Las muestras, recolectadas en forma aleatoria, fueron peladas, despuntadas correctamente y procesadas dentro de las 24 horas posteriores a la cosecha. La molienda se realizó en el trapiche experimental (60% de capacidad de extracción) de la sección Química de Productos Agroindustriales de la Eeaoc, y posteriormente se obtuvieron los valores de Pol% caña y la Pureza% del jugo. No se expresan en valores de rendimiento fabril, ya que estos dependen de la eficiencia industrial de cada ingenio.
En todas las regiones se registraron aumentos en los valores de Pol% caña con respecto al muestreo anterior, lo que indica una buena evolución del proceso de maduración para esta época del año. Los valores más altos de Pol% caña se observaron en la zona Centro del área cañera, mientras que los valores más altos de Pureza % del jugo se registraron en la región sur. Asimismo, la región noreste mostró la mayor tasa de incremento en los valores de Pol% caña y de Pureza% del jugo, en comparación con el muestreo realizado en junio.
Durante el período evaluado se registraron temperaturas moderadas y una amplitud térmica que resultarían favorables para la maduración; sin embargo, la ocurrencia de varios días con precipitaciones leves y baja radiación solar generó condiciones poco favorables para el avance del proceso madurativo de la caña de azúcar.
Los valores de Pol% caña mostraron un incremento leve en los niveles de maduración en las regiones centro y sur de Tucumán, en comparación con los registrados en agosto de 2025. En términos generales, la campaña actual presenta un mayor grado de maduración respecto de la campaña 2025, a pesar de una menor maduración al inicio de zafra: el promedio general de Pol% caña fue 0,22 puntos superior al registrado el año anterior, mientras que la pureza mostró valores similares, aunque levemente mayores, respecto de agosto de 2025.
Los valores registrados en 2026 se ubicaron por encima del promedio correspondiente al período 2023-2025, lo que evidencia un estado madurativo relativamente favorable para la época evaluada y una calidad industrial superior al comportamiento medio de la serie analizada. El análisis interanual muestra una marcada variabilidad en la evolución madurativa de los cañaverales: la campaña 2024 presentó los menores niveles de calidad industrial, mientras que 2023 registró las condiciones más favorables entre los años anteriores evaluados. En este contexto, los resultados de 2026 reflejan un comportamiento madurativo favorable, ubicándose por encima del promedio de las campañas precedentes.
En cuanto a las variedades de mayor difusión comercial, TUC 03-12 mantiene valores superiores de Pol% caña, mientras que en la Pureza% del jugo los valores fueron similares en las tres variedades. La evolución del estado madurativo general de los cañaverales de Tucumán, a partir de la comparación de los muestreos anteriores realizados por la Eeaoc durante la presente campaña, mostró incrementos de 1,18 puntos en Pol% caña y de 0,97 puntos en Pureza%, respecto del muestreo anterior; y de 4,73 puntos en Pol% caña y de 9,84 puntos en Pureza%, respecto del primer muestreo.
Como análisis final puede decirse que el estado madurativo de la caña de azúcar en la provincia de Tucumán mostró una evolución favorable, aunque con una tasa de maduración inferior a la registrada en el muestreo anterior. Asimismo, se mantiene una moderada heterogeneidad en los valores de calidad entre las distintas regiones y localidades evaluadas.
Durante el período comprendido entre junio y agosto, las condiciones ambientales fueron variables para la maduración de los cañaverales. Si bien se registraron períodos con temperaturas máximas y mínimas favorables para el proceso madurativo, también ocurrieron varios días con precipitaciones y baja radiación solar, condiciones que limitaron la acumulación de sacarosa y afectaron el avance óptimo de la maduración.
La variabilidad observada en los valores de calidad entre localidades puede atribuirse a la interacción de diversos factores, entre ellos el comportamiento diferencial de las variedades cultivadas, las características edáficas y ambientales de cada zona, el potencial productivo alcanzado y las prácticas de manejo agronómico implementadas.