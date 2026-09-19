Los cañaverales muestran una buena evolución de maduración

En todas las regiones se registraron aumentos en los valores de Pol% caña con respecto al muestreo anterior, lo que indica una buena evolución del proceso de maduración para esta época del año. Los valores más altos de Pol% caña se observaron en la zona Centro del área cañera, mientras que los valores más altos de Pureza % del jugo se registraron en la región sur. Asimismo, la región noreste mostró la mayor tasa de incremento en los valores de Pol% caña y de Pureza% del jugo, en comparación con el muestreo realizado en junio.