HLB: el desarrollo de una “vacuna” genera esperanza para el citrus

La herramienta central es un virus, diseñado para convertir a los propios árboles en una fuente de defensa contra las enfermedades, de manera similar a lo que ocurre con las vacunas modernas, indica la nota publicada en Portalfruticola.com. El enfoque busca contribuir a la lucha contra el HLB, una enfermedad que devastó la industria citrícola del estado durante las últimas dos décadas.