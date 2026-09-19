Biocombustibles: un paso en el camino correcto

En el caso del bioethanol -en el cual nuestra provincia es la más interesada, junto con las provincias del NOA, productoras de caña de azúcar- todos saben que se trata simplemente de etanol o alcohol etílico, producido a partir de la fermentación de biomasa de plantas celulósicas, de lo cual se obtiene un producto apto para su uso como combustible renovable. Como alcohol, es inflamable y tiene un alto índice de octano, lo que significa que resiste mejor la detonación del motor que la gasolina. Esto convierte al etanol en un eficaz potenciador del octano en las mezclas de gasolina, lo que permite mejorar el rendimiento o la eficiencia del motor cuando este está diseñado para ello. En general, el bioetanol se valora como un combustible renovable de producción nacional que puede mezclarse con gasolina o sustituirla en motores compatibles.