Conflicto en FATE: los trabajadores organizaron una protesta tras la orden judicial de desalojo

El conflicto en la planta de neumáticos FATE sumó un nuevo capítulo judicial. La Sala II de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro ordenó el desalojo de la fábrica de Virreyes, donde trabajadores mantienen una permanencia desde hace meses en reclamo por sus puestos de trabajo, según informó el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna).