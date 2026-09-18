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Conflicto en FATE: los trabajadores organizaron una protesta tras la orden judicial de desalojo

El sindicato convocó a una concentración frente a la planta de Virreyes y anunció un abrazo y una conferencia de prensa.

FATE. El sindicato anunció que hoy realizará un abrazo a la planta.
FATE. El sindicato anunció que hoy realizará un abrazo a la planta.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El gremio Sutna convocó hoy a protestar en la planta de FATE en San Fernando, luego de que la Justicia de San Isidro ordenara el desalojo de las instalaciones ocupadas.
  • La medida ocurre tras siete meses de conflicto y permanencia gremial por la parálisis fabril, calificada de lockout patronal, y denuncias por salarios e indemnizaciones impagas.
  • La resolución judicial eleva la tensión sindical y abre un escenario de incertidumbre sobre la reactivación productiva y la preservación de los puestos de trabajo en la fábrica.
Resumen generado con IA

El conflicto en la planta de neumáticos FATE sumó un nuevo capítulo judicial. La Sala II de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro ordenó el desalojo de la fábrica de Virreyes, donde trabajadores mantienen una permanencia desde hace meses en reclamo por sus puestos de trabajo, según informó el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna).

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La decisión generó una protesta en las inmediaciones del establecimiento, ubicado en el partido bonaerense de San Fernando. El sindicato convocó a sus afiliados y a otras organizaciones sindicales, políticas y sociales a acercarse a la planta y anunció que mantendría una presencia durante la madrugada.

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En un comunicado, el Sutna calificó la resolución judicial como “totalmente aberrante” y volvió a sostener que la paralización de la fábrica responde a un “lockout patronal”, una caracterización que forma parte de la posición del gremio y que es rechazada por la empresa.

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Además, el sindicato anunció que hoy realizará un abrazo a la planta y una conferencia de prensa para expresar su rechazo a la medida judicial y reclamar la continuidad de la actividad.

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Qué dijo el Sutna sobre el conflicto

En la puerta de la fábrica, el secretario general del Sutna Alejandro Crespo, afirmó que los trabajadores mantienen una presencia permanente en el lugar desde el 18 de febrero.

“Hay una presencia permanente de trabajadores desde el 18 de febrero, cuando la empresa generó un lockout ofensivo, que en la Argentina está prohibido, y que fue realizado cuando los compañeros estaban de vacaciones”, sostuvo Crespo.

El dirigente sindical aseguró que los trabajadores permanecen en el establecimiento para “custodiar los bienes laborales” y reclamó la reapertura de la planta. “Estamos pidiendo volver a trabajar”, afirmó.

Crespo también cuestionó la situación salarial y el pago de las indemnizaciones. Según sostuvo, los trabajadores no recibieron salarios ni indemnizaciones pese a las conciliaciones obligatorias dictadas durante el conflicto, una de ellas en el ámbito nacional y otra en la provincia de Buenos Aires.

“FATE va a abrir, la discusión es cuándo. Esto es un lockout y se hace para pedir algo”, afirmó el titular del Sutna.

Un conflicto que lleva siete meses

La disputa se extiende desde hace siete meses, cuando la planta de FATE quedó paralizada y comenzó una disputa entre la empresa y el sindicato por el futuro de los trabajadores.

En este nuevo capítulo, la Justicia dispuso el desalojo del establecimiento y el gremio respondió con una convocatoria para reforzar la presencia frente a la fábrica.

“Llamamos a todos a acercarse desde ahora mismo a la puerta de la planta a apoyar a los trabajadores de FATE”, señaló el sindicato, que cerró su comunicado con la consigna “FATE no se cierra”.

El conflicto ahora suma una instancia judicial que podría modificar el escenario de la protesta y vuelve a poner en el centro de la discusión el futuro de la planta y de sus trabajadores.

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