Incidentes por el caso Fate: se terminó la conciliación por el cierre de la fábrica
Hace 4 Hs

Se registraron disturbios y enfrentamientos entre los trabajadores de la empresa Fate, Policía de la Ciudad y Gendarmería. 

Los manifestantes protestaron frente a la Secretaría de Trabajo, con motivo del cierre de la empresa. También participaron militantes del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), Partido Obrero, Izquierda Soclalista, entre otros.

Los incidentes se dieron en el marco del vencimiento de la conciliación obligatoria, que dictó el gobierno nacional. En este sentido, el Ministerio de Capital Humano informó que la reunión duró media hora y “sin que se alcanzaran acuerdos definitivos”. Además, desde la cartera aclararon que, debido al conflicto laboral en cuestión, la conciliación “se prorroga hasta el 11 de marzo, por lo que aún quedan audiencias pendientes cuyas fechas serán oportunamente informadas a las partes”. 

Respecto a los incidentes, dicho ministerio señaló que la protesta derivó “en corridas y enfrentamientos entre algunos manifestantes y las fuerzas de seguridad, lo que dio lugar a un operativo policial y, como resultado, un efectivo resultó herido”. 

Restablecer el orden

“Las fuerzas de seguridad debieron intervenir para restablecer el orden ante acciones que no se desarrollaron en forma pacífica por parte de un sector de los manifestantes, quienes intentaron obstaculizar el normal ingreso y egreso a la sede de la Secretaría de Trabajo como así también al normal desarrollo de actividades en la zona”, argumentaron. 

En plena crisis de Fate, Milei cargó contra los empresarios por el precio de los neumáticos

Finalmente concluyeron: “El Ministerio de Capital Humano reafirma su compromiso con el diálogo y la búsqueda de soluciones dentro de la normativa laboral vigente y exhorta a las partes y a quienes deciden manifestarse, a mantener conductas pacíficas que no pongan en riesgo la seguridad de la ciudadanía ni de las fuerzas intervinientes”.

