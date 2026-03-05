Incidentes por el caso Fate: se terminó la conciliación por el cierre de la fábrica

Los incidentes se dieron en el marco del vencimiento de la conciliación obligatoria, que dictó el gobierno nacional. En este sentido, el Ministerio de Capital Humano informó que la reunión duró media hora y “sin que se alcanzaran acuerdos definitivos”. Además, desde la cartera aclararon que, debido al conflicto laboral en cuestión, la conciliación “se prorroga hasta el 11 de marzo, por lo que aún quedan audiencias pendientes cuyas fechas serán oportunamente informadas a las partes”.