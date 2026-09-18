SociedadSalud Lucas dejó las drogas en el pasado y ahora corre para recuperar la vida que creyó perdida Tocó fondo, atravesó años duros y estuvo convencido de que no podía cambiar su historia. El running apareció como una nueva oportunidad. Hoy entrena para los 21K de LA GACETA. Compartir Whatsapp Facebook X Linkedin Copiar dirección URL ORGULLOSO. Lucas, de pie y sonriente, después de dejar atrás los años más difíciles. Por Juan Manuel Rovira Hace 7 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Tamaño texto Comentarios Lo más popular Regional Amateur: San Pablo venció a Estación Experimental en El Colmenar Ford suma jóvenes a sus equipos: cómo entrar al programa de pasantías Lules Canta a la Patria vuelve con Los Nocheros, El Chaqueño Palavecino y Los Auténticos Decadentes La Fundación León y Banco Galicia tienen becas para universitarios tucumanos: cómo postularse El líder de Conociendo Rusia llega como solista a Tucumán: muchos instrumentos y la promesa de un “sándwich de milanesa” Ranking notas premium Yedlin con "Wado" de Pedro, un legislador sin candidatura y la foto de un diputado con Massa La Corte confirmó la absolución de un policía acusado por falso testimonio en la causa Lebbos en medio de una disputa entre fiscales Exportaciones: Tucumán creció 17,9% en el primer semestre y proyecta acercarse a los U$S900 millones en 2026 Lucas dejó las drogas en el pasado y ahora corre para recuperar la vida que creyó perdida Yeta, el vino que no se repite: cómo un error se convirtió en la línea más audaz de Cafayate