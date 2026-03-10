Conflicto de Fate: el Gobierno multó a la empresa por no pagar salarios y extendió la conciliación obligatoria

Ante esta situación, el Gobierno inició un sumario contra la compañía y anticipó que aplicará una multa económica. De acuerdo con lo establecido por el régimen general de sanciones por infracciones laborales, la penalidad puede ir desde el 50% hasta el 2000% del valor mensual del salario mínimo, vital y móvil por cada trabajador afectado por la falta de pago.