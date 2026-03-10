Secciones
Conflicto de Fate: el Gobierno multó a la empresa por no pagar salarios y extendió la conciliación obligatoria

La decisión fue comunicada por el Ministerio de Capital Humano a través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

El Gobierno de Javier Milei anunció que sancionará a la empresa Fate por incumplir con el pago de salarios a sus trabajadores en medio del conflicto laboral que mantiene con el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA). Además, decidió prorrogar por cinco días la conciliación obligatoria con el objetivo de sostener las negociaciones entre las partes.

La decisión fue comunicada por el Ministerio de Capital Humano a través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Según explicó la cartera, la empresa no abonó los haberes correspondientes a la segunda quincena de febrero mientras estaba vigente la conciliación obligatoria.

Ante esta situación, el Gobierno inició un sumario contra la compañía y anticipó que aplicará una multa económica. De acuerdo con lo establecido por el régimen general de sanciones por infracciones laborales, la penalidad puede ir desde el 50% hasta el 2000% del valor mensual del salario mínimo, vital y móvil por cada trabajador afectado por la falta de pago.

“La sanción responde al incumplimiento de las obligaciones laborales durante el período de conciliación obligatoria”, señalaron desde el Ministerio en un comunicado oficial. Además, remarcaron que el objetivo de la medida es garantizar el respeto de la normativa laboral vigente y proteger el interés general frente a situaciones que puedan afectar a los trabajadores.

En paralelo, la Secretaría de Trabajo resolvió extender la conciliación obligatoria por un plazo adicional de cinco días. La instancia conciliatoria, que inicialmente tenía vencimiento el 11 de marzo, se prorrogará para continuar promoviendo el diálogo entre la empresa y el sindicato.

Desde el Gobierno explicaron que la decisión busca evitar que el conflicto se profundice y generar un marco institucional que permita avanzar hacia una solución negociada.

“La prórroga de la conciliación busca preservar el diálogo, evitar la escalada del conflicto y favorecer el cumplimiento de las obligaciones laborales”, indicaron en el comunicado difundido por la cartera laboral.

