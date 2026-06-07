Crece la preocupación por Fate: el SUTNA llevará su reclamo a Plaza de Mayo

Reclamo por la situación de Fate

La preocupación central de la protesta gira en torno a la situación de Fate, empresa que atraviesa un escenario de incertidumbre que genera alarma entre los trabajadores. Desde el sindicato advierten que cualquier reducción de actividad o eventual cierre tendría consecuencias directas sobre cientos de familias y sobre toda la cadena productiva vinculada al neumático.