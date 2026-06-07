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Crece la preocupación por Fate: el SUTNA llevará su reclamo a Plaza de Mayo

El gremio del neumático reclama medidas urgentes para proteger los puestos de trabajo y exige un paro nacional ante la crisis industrial

Trabajadores del Neumático se movilizarán a la Plaza de Mayo.
Trabajadores del Neumático se movilizarán a la Plaza de Mayo. mundogremial.com
Hace 17 Min

Resumen para apurados

  • El sindicato SUTNA se movilizará el 10 de junio a Plaza de Mayo para rechazar los despidos y la crisis en la fabricante de neumáticos Fate ante las políticas del Gobierno.
  • La protesta se definió tras una asamblea frente a Fate. El gremio dará una conferencia de prensa el 8 de junio frente a la planta para detallar el impacto de la crisis de empleo.
  • Con esta marcha, el sindicato busca coordinar un paro nacional junto a otros sectores para frenar el deterioro del empleo industrial y proteger la cadena productiva local.
Resumen generado con IA

El Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) confirmó una movilización a Plaza de Mayo para el próximo 10 de junio en rechazo a los despidos, el cierre de empresas y la crítica situación que atraviesa la fábrica Fate, una de las principales productoras de neumáticos del país.

La convocatoria también incluirá el reclamo de un paro nacional y un plan de lucha frente al deterioro del empleo industrial y las políticas económicas impulsadas por el gobierno de Javier Milei.

La decisión fue tomada durante una reunión obrera realizada el pasado 18 de mayo frente a la planta de Fate, donde trabajadores y dirigentes sindicales manifestaron su preocupación por el futuro de la compañía y el riesgo que enfrentan cientos de puestos de trabajo vinculados a la actividad.

Movilización a Plaza de Mayo el 10 de junio

Según informó el gremio, la concentración comenzará el 10 de junio a las 15:30 en la intersección de Diagonal Norte y Suipacha. Desde allí, los manifestantes marcharán hacia Plaza de Mayo para visibilizar la problemática que afecta al sector.

Bajo las consignas “Basta de cierres y despidos” y “Fate no se cierra”, el SUTNA busca denunciar el impacto que, según sostienen, tienen las actuales políticas económicas sobre la industria nacional, la producción y el empleo.

Reclamo por la situación de Fate

La preocupación central de la protesta gira en torno a la situación de Fate, empresa que atraviesa un escenario de incertidumbre que genera alarma entre los trabajadores. Desde el sindicato advierten que cualquier reducción de actividad o eventual cierre tendría consecuencias directas sobre cientos de familias y sobre toda la cadena productiva vinculada al neumático.

En ese contexto, el gremio insistirá en la necesidad de implementar medidas que garanticen la continuidad laboral y la defensa de la industria nacional.

Pedido de paro nacional y plan de lucha

Además de la movilización, el SUTNA planteará la necesidad de avanzar hacia un paro nacional y un plan de lucha coordinado con otros sectores sindicales. La organización considera que la situación laboral e industrial requiere una respuesta conjunta de los trabajadores frente al aumento de despidos y cierres de establecimientos productivos.

Como parte de las actividades previas, el sindicato convocó a una conferencia de prensa para el lunes 8 de junio a las 12 horas en las puertas de la planta de Fate. Allí, dirigentes gremiales y trabajadores brindarán detalles sobre la movilización y expondrán el panorama actual de la empresa.

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