Cierre definitivo de Fate: qué otras empresas hay detrás del holding y qué pasará con el mercado de neumáticos

El cierre de Fate marca un punto de inflexión para la industria argentina del caucho y abre un nuevo capítulo en la historia del grupo empresarial de la familia Madanes Quintanilla. Tras ocho décadas de actividad ininterrumpida en San Fernando, la compañía anunció la baja definitiva de su planta, una decisión que reconfigura el negocio de los neumáticos y profundiza la crisis de un sector golpeado por la caída del consumo y el avance de las importaciones.