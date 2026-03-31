La Justicia ordenó a la empresa FATE pagar salarios y validó el acuerdo con el gremio Sutna

Resumen de nota
- La Justicia laboral ordenó a FATE pagar salarios adeudados a sus trabajadores al ratificar la validez del acuerdo firmado con el gremio Sutna en mayo de 2025 en Argentina.
- El fallo de la Cámara de Apelaciones del Trabajo surge tras meses de conflicto laboral. La resolución establece el pago obligatorio para toda la nómina vigente al momento del convenio.
- La decisión marca un precedente en la industria del neumático y garantiza la estabilidad laboral. El gremio advierte que el incumplimiento derivará en medidas judiciales coercitivas.
La Justicia laboral ordenó a la empresa de neumáticos FATE abonar los salarios adeudados a sus trabajadores, al ratificar la validez del acuerdo firmado con el gremio en mayo de 2025.
El fallo, dictado por la Sala 2 de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, estableció que corresponde pagar los sueldos a todos los empleados que integraban la nómina al momento de la firma del convenio, en el marco de un conflicto que se extendía desde hacía meses.
Desde el gremio Sutna, su titular Alejandro Crespo destacó el alcance de la resolución y remarcó que el acuerdo suscripto con la empresa tiene plena validez jurídica.
“Por lo tanto, corresponde el pago de los salarios de todos los trabajadores que estaban bajo la nómina al momento de la firma de ese acuerdo”, sostuvo Crespo, quien además subrayó que la decisión judicial respaldó el reclamo colectivo del sector, consignó el diario "Ámbito".
El dirigente también remarcó que el fallo impacta directamente en la continuidad laboral y productiva, al considerar que fortalece la defensa de los puestos de trabajo en la industria del neumático.
Según explicó, la resolución acompaña la lucha por el sostenimiento del empleo, incluyendo miles de puestos vinculados de forma directa e indirecta a la actividad.
Asimismo, desde el gremio advirtieron que la decisión es de cumplimiento obligatorio para la empresa. En caso de no acatarla, la Justicia podría avanzar con medidas coercitivas para garantizar el pago.
De esta manera, el fallo marcó un punto de inflexión en el conflicto y obliga a la compañía a regularizar la situación salarial de sus trabajadores en medio de una prolongada disputa laboral.