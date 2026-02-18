Importaciones de cubiertas chinas: Fate anunció su cierre definitivo y el despido de 920 trabajadores

La empresa, controlada por la familia Madanes Quintanilla y con más de ocho décadas de trayectoria, descartó cualquier alternativa de continuidad. No se trata de un concurso de acreedores ni de un proceso preventivo —figura a la que había recurrido en 2019—, sino de un cierre definitivo. Un allegado precisó a Infobae: “Es un cierre definitivo y se le paga a todo el mundo lo que corresponde. A empleados, proveedores, bancos. Se liquida todo y se baja la persiana”.