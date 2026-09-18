Cuánto cuesta y qué tener en cuenta antes de mudarse en Tucumán

Resumen para apurados
- Los inquilinos en Tucumán deben prever gastos extras de sellado, garantías y comisiones inmobiliarias para planificar una mudanza ante la demanda habitacional actual.
- El ingreso exige sumar depósito, honorarios y flete al alquiler mensual, en un proceso facilitado por portales web y una rigurosa organización logística previa.
- La anticipación financiera y el registro del estado del inmueble resultan claves para evitar sobrecostos o disputas legales durante la vigencia del contrato.
Es habitual escuchar que, entre las experiencias más estresantes, están las mudanzas. Sin embargo, un cambio de hogar puede venir aparejado con buenas vivencias. Es cierto que la mudanza demanda muchas previsiones. Pero hay un listado de ítems que deben tenerse siempre en cuenta para evitar situaciones apremiantes.
Mientras más planificada sea una mudanza, menos estresante resultará porque presentará menos imprevistos. Las actividades pueden distinguirse en tres grupos. Por una parte, los costos de alquiler, sellados y garantías. Por otra, los requisitos que debe reunir la nueva vivienda. Por último, el que suele acarrear más dificultades, la logística para el traslado entre un punto y el otro.
Cuánto cuesta mudarse a un sitio de alquiler en Tucumán
El cálculo final para una mudanza puede estar incluido dentro de un amplio abanico. El costo del alquiler per se puede distar abismalmente entre un monoambiente sin amenities, un departamento de dos habitaciones o una casa con patio.
Al ingreso a un nuevo espacio, es decir, cuánto se pagará por el primer mes, se deben sumar otros costos. Uno de ellos es el depósito de garantía, que suele ser equivalente a un mes de alquiler. Por otra parte, si la búsqueda se hizo mediante una inmobiliaria, habrá que pagar la comisión inmobiliaria que también suele ser igual a un mes de alquiler.
Por otra parte, se debe abonar el impuesto de sellos. Si el alquiler se destina a vivienda, la alícuota en Tucumán equivale al 5‰ y, en caso de haber expensas, se suma el 1% de su valor. Si no se puede determinar el monto de expensas, se abona la suma de $12.850 por ese concepto. Aparte se abonará la certificación de firmas, cuyo valor dependerá de la escribanía en que se firme el contrato.
Es importante no quedarse únicamente con el precio mensual del alquiler. Se deben tener en cuenta también las expensas, los aumentos –porcentaje, plazo o referencia–, requisitos de ingreso, comisión y garantía antes mencionados.
Dónde y cómo buscar alquiler
Hay muchos canales por los cuales se puede buscar un alquiler. Puede hacerse mediante inmobiliarias, lo que simplifica un poco el proceso. En Tucumán y otras provincias, Facebook Marketplace se utiliza como un canal de contacto. En la misma red social hay grupos que publican exclusivamente alquileres. Mercado Libre Inmuebles es otra opción para una búsqueda web. Además, están las redes tradicionales como los contactos propios o una caminata por las zonas de interés para chequear cuáles son los alquileres disponibles.
También puede ser útil hacer una lista de requisitos que tiene que tener un hogar para ingresar entre los potenciales candidatos. Mientras más requisitos indispensables haya, más larga podría ser la búsqueda. Entre los esenciales, están la ubicación (que puede incluir uno o más barrios), la cantidad de habitaciones, cantidad de ambientes, algunas condiciones respecto a algún ambiente en particular (con lavadero, con cocina integrada o separada, con baño grande, con armarios empotrados, etc.), espacio para mascotas, si tiene ascensor o no (en caso de ser en un edificio). Otros aspectos que hacen a la comodidad y que suelen pasar desapercibidos son la iluminación natural y la ventilación, así como la cantidad de luz solar que ingresa y en qué paredes del espacio da durante el día.
Entre los ítems que incluya la lista también se puede hacer un orden de prioridades para ver qué características no son negociables y cuáles pueden flexibilizarse.
Qué tener en cuenta para la mudanza
Un buen inicio para hacer una mudanza es hacer una limpieza previa, que eliminará los elementos no deseados, ahorrará espacio entre las cajas del traslado y permitirá hacer un mejor uso del espacio en el nuevo sitio. Lo que no se usará más y está en buenas condiciones, puede venderse para abaratar algunos costos de la mudanza. Se debe tener en cuenta que las cosas que queden deben caber en el nuevo espacio alquilado.
En caso de contar con un vehículo propio, el costo puede abaratarse. Sirven los autos con portaequipajes o las camionetas. De lo contrario, habrá que incluir en el presupuesto el costo de fletes o empresas de mudanza que se hacen cargo de movilizar las pertenencias. Siempre es bueno preguntar qué incluye el servicio: carga, descarga, embalaje, armado y desarmado de muebles, eventuales pisos por escalera, kilómetros adicionales. Todo esto puede influir en el precio final del servicio.
Algunos edificios tienen horarios específicos para las mudanzas, así como también las zonas más transitadas que suelen establecer horarios para carga y descarga. Al ingresar a una nueva casa, se deben registrar –en video, si es posible– todos los detalles de los espacios. En caso de que la inmobiliaria o el dueño realicen un reclamo en el futuro, el estado de las habitaciones habrá quedado documentado previo al ingreso.
Cómo embalar y desembalar
Las pertenencias pueden clasificarse según los espacios a los que estén destinadas y también según su peso, tamaño o valor, que puede ser económico o afectivo. A las cosas de mayor valor es recomendable llevarlas bien protegidas con uno mismo y no dejarlas en cajas. También pueden quedar en casa de alguien de confianza hasta que la mudanza esté hecha.
Es útil contar con la cantidad de cajas suficiente para guardar todo en las condiciones ideales. Serán herramientas útiles las cintas de embalar, tijeras, bolsas de plástico, papel burbuja, telas o colchas para cubrir muebles de rayaduras y golpes. El etiquetado de las cajas puede ahorrar mucho tiempo al momento de desembalar todo.
Se recomienda que, una vez en el nuevo espacio, las cajas se dividan según el ambiente en el que quedarán para que queden a mano cuando se arme, por ejemplo, la cocina o una habitación. Los objetos de primera necesidad, como medicamentos, documentación, cargadores o artículos de higiene deberían quedar separados y a mano, ya que son los elementos de uso frecuente.
En definitiva, una mudanza ordenada requiere anticipación, presupuesto y organización para reducir imprevistos y comenzar la nueva etapa con mayor tranquilidad.