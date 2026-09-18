Cuánto cuesta y qué tener en cuenta antes de mudarse en Tucumán

También puede ser útil hacer una lista de requisitos que tiene que tener un hogar para ingresar entre los potenciales candidatos. Mientras más requisitos indispensables haya, más larga podría ser la búsqueda. Entre los esenciales, están la ubicación (que puede incluir uno o más barrios), la cantidad de habitaciones, cantidad de ambientes, algunas condiciones respecto a algún ambiente en particular (con lavadero, con cocina integrada o separada, con baño grande, con armarios empotrados, etc.), espacio para mascotas, si tiene ascensor o no (en caso de ser en un edificio). Otros aspectos que hacen a la comodidad y que suelen pasar desapercibidos son la iluminación natural y la ventilación, así como la cantidad de luz solar que ingresa y en qué paredes del espacio da durante el día.