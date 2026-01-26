Así es por dentro la impresionante mansión de Michael Jordan que ahora se puede alquilar por Airbnb

El anuncio en Airbnb

“Champions Point es un santuario para los amantes del deporte, con una instalación de baloncesto reglamentaria, un sector de golf de campeonato, un campo de tenis, un gimnasio y zonas de juego”, decía el anuncio. “Concebida para el entretenimiento y la relajación sin interrupciones, la finca también cuenta con una piscina infinita circular, un teatro de vanguardia, una bodega y una sala de puros, todo ello proyectado para una experiencia de estilo de vida excepcional”.