Así es por dentro la impresionante mansión de Michael Jordan que ahora se puede alquilar por Airbnb

“El mejor refugio de March Madness” busca un nuevo dueño, quizás un aspirante a las ligas mayores del básquet o un simple interesado que encuentre la residencia de la ex superestrella de la NBA en Airbnb. La mansión de 3437 metros cuadrados de Michael Jordan puede encontrarse en las plataformas de alquiler y, claramente, ofrece las facilidades que el más valioso de los jugadores necesita para vivir.
El gigantesco inmueble fue puesto en renta el año pasado tras los múltiples intentos de su último propietario de establecer planes de tiempo compartido. Ubicada en Highland Park, Illinois, en los Estados Unidos, la finca cuenta con las comodidades de una leyenda; entre ellas, la misma pista de básquet en la que alguna vez realizó sus entrenamientos el dos veces oro olímpico.
"¡Viva como una leyenda en 2700 Point Ln!", reza la descripción del "Champions Point Legendary Listing" publicada por John Cooper, el actual titular de la morada. "Esta propiedad se construyó pensando en la privacidad, la seguridad y el lujo: un oasis privado de 2,8 hectáreas rodeado de pinos maduros, cercado y con portón".
La mansión de Jordan por dentro: piscina infinita, cancha techada y un "modesto" gimnasio
Las imágenes disponibles del complejo muestran la lujosa piscina, sala de estar, cocina completa y comedor, siete dormitorios, 15 baños completos y cinco medios baños, entre otras tomas. El lugar es famoso por tener una puerta de entrada con el icónico “23” de Jordan estampado en ella.
La unidad también incluye otros atractivos, incluida, por supuesto, una pista cubierta de tamaño reglamentario, un “putting green” de nivel de competición, una cancha de tenis, un modesto gimnasio al que podrían asistir al menos decenas de personas y una salida al río de la denominada “Champions Point”.
El anuncio en Airbnb
“Champions Point es un santuario para los amantes del deporte, con una instalación de baloncesto reglamentaria, un sector de golf de campeonato, un campo de tenis, un gimnasio y zonas de juego”, decía el anuncio. “Concebida para el entretenimiento y la relajación sin interrupciones, la finca también cuenta con una piscina infinita circular, un teatro de vanguardia, una bodega y una sala de puros, todo ello proyectado para una experiencia de estilo de vida excepcional”.
“Ya sea que estés en el estadio cubierto, organizando una fiesta épica en el teatro de última generación o celebrando victorias en el lujoso salón de puros, cada momento en este sitio está pensado para aquellos que exigen excelencia”, destacaba el texto promocional.
¿Cuánto cuesta vivir como una superestrella?
Sin embargo, para vivir como “Mike” se requieren al menos seis cifras de ingresos disponibles. La antigua residencia está disponible para alquilar en Airbnb y cuesta al menos U$S 100,000 por un mínimo de siete noches, según detalla el *Daily Mail*. Mientras que el arrendamiento con un contrato a corto plazo y una estadía de un mes se ubica en los U$S 230.000.