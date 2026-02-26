¿Conviene comprar inmuebles para alquilar?

Desde el lado de las inversiones inmobiliarias, los números también son favorables. Mientras que años atrás la rentabilidad de un inmueble destinado al alquiler rondaba el 2,5% o el 3% anual, “hoy se alcanza un 6% o 7%”. Esto se explica a que los precios de venta de las propiedades se mantuvieron relativamente frenados, mientras que los precios de los alquileres fueron subiendo de manera gradual. Esa combinación amplió el margen para el inversor. “Hoy está siendo rentable, hoy está conviniendo comprar inmuebles para invertirlos”, afirma Guzmán.