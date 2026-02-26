¿Conviene comprar inmuebles para alquilar?

Hoy, el mercado inmobiliario atraviesa un momento particular. Así lo describe Fernando Guzmán, referente de la Cámara de corredores inmobiliarios. Por primera vez en años las actualizaciones de los contratos de locación se ubican por debajo de la inflación beneficiando tanto a propietarios como inquilinos.
Desde la desregulación en que las partes acordaban actualización de los alquileres, el panorama actual cambió. Según las estadísticas que maneja la Cámara, la modalidad más utilizada en contratos de vivienda es la actualización cada cuatro meses bajo el Índice de Contrato de Locación (ICL) del Banco Central. La última actualización fue del 8%, lo que equivale a un 2% mensual. En vista de una inflación que supera ese porcentaje, los alquileres residenciales se están ajustando por debajo del costo.
Desde el lado de las inversiones inmobiliarias, los números también son favorables. Mientras que años atrás la rentabilidad de un inmueble destinado al alquiler rondaba el 2,5% o el 3% anual, “hoy se alcanza un 6% o 7%”. Esto se explica a que los precios de venta de las propiedades se mantuvieron relativamente frenados, mientras que los precios de los alquileres fueron subiendo de manera gradual. Esa combinación amplió el margen para el inversor. “Hoy está siendo rentable, hoy está conviniendo comprar inmuebles para invertirlos”, afirma Guzmán.
Las cocheras
También existen algunos nichos donde los aumentos superan a la inflación. Las cocheras son un ejemplo. De entre 15 y 20 edificios en construcción actualmente, frente a los 80 que se levantaban hace una década, la oferta de cocheras se redujo. Entonces, ante una demanda sostenida y escasez de disponibilidad, los precios en ese segmento suben a un ritmo superior al promedio.
De cara al resto del año, la Cámara de Inmobiliaria proyecta un escenario más activo que el anterior 2025. Enero y febrero mostraron un ritmo de consultas y visitas que se transformaron en propuestas a una tasa mayor que en el mismo período del año pasado. Guzmán atribuye parte de esa recuperación al periodo electoral. Dónde las elecciones suelen paralizar el mercado unos tres meses antes y otros tres después la actividad tiende a reactivarse.