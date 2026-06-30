El inesperado pedido de Danelik y Brian Sarmiento a Gran Hermano tras mudarse juntos

La influencer imaginó que la ceremonia se realice durante la dinámica de "Congelados", en la que los participantes deben permanecer inmóviles ante visitas inesperadas. Además, propuso que Ariel "Big Ari" Ansaldo, uno de los exjugadores más queridos de la historia del programa, sea el encargado de oficiar el casamiento. En la misma publicación también arrobó al conductor Santiago del Moro para que el pedido llegara directamente a la producción.