El inesperado pedido de Danelik y Brian Sarmiento a Gran Hermano tras mudarse juntos

Resumen para apurados
- Tras mudarse juntos a Belgrano, Danelik Galazán y Brian Sarmiento pidieron formalmente a la producción de Gran Hermano casarse dentro del reality durante un 'Congelados'.
- Tras iniciar su romance en el reality y mudarse a Belgrano, proponen que el exjugador Ariel Ansaldo los case en el show, emulando un antecedente de la edición anterior.
- La propuesta generó gran repercusión en redes sociales. A la espera de la respuesta de Telefe, este evento podría consolidarse como otro hito televisivo dentro del programa.
Tres meses después de que su historia de amor comenzara frente a las cámaras de Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe), la influencer tucumana Danelik Galazán y el ex futbolista Brian Sarmiento dieron un nuevo paso en la relación: se mudaron juntos a un departamento en el barrio porteño de Belgrano y, desde su nuevo hogar, sorprendieron con un pedido que entusiasma a sus seguidores.
La propuesta está dirigida a la producción del reality y es tan romántica como llamativa: quieren casarse dentro de la casa más famosa del país.
Fue la propia Danelik quien hizo público el deseo a través de su cuenta de X (antes Twitter). "Nos encantaría casarnos dentro de la casa con Brian, entrar en un Congelados, que nos case el Ari y salir", escribió.
La influencer imaginó que la ceremonia se realice durante la dinámica de "Congelados", en la que los participantes deben permanecer inmóviles ante visitas inesperadas. Además, propuso que Ariel "Big Ari" Ansaldo, uno de los exjugadores más queridos de la historia del programa, sea el encargado de oficiar el casamiento. En la misma publicación también arrobó al conductor Santiago del Moro para que el pedido llegara directamente a la producción.
Un antecedente que alimenta la ilusión
La propuesta no pasó inadvertida entre los fanáticos de la pareja, que rápidamente llenaron las redes sociales de mensajes de apoyo. Aunque la producción todavía no respondió de manera oficial, existe un antecedente que alimenta las expectativas.
En la edición anterior del programa, Big Ari ofició la boda simbólica de Brian Alberto y su pareja de toda la vida, Luciana Monge. La ceremonia fue uno de los momentos más emotivos de esa temporada: los hijos de la pareja llevaron los anillos y arrojaron pétalos de rosas mientras los participantes observaban la escena desde el SUM sin poder interactuar con los invitados.
Ese casamiento también tuvo su origen en un "Congelados". Semanas antes, Luciana había ingresado por sorpresa y le propuso matrimonio a Brian. El participante rompió las reglas al gritar y llorar de emoción, lo que derivó en una sanción y, posteriormente, en su salida de la competencia. Como gesto, la producción organizó luego la boda simbólica con la presencia de decenas de exparticipantes.
El proyecto de Danelik y Brian apunta a repetir ese mismo formato.
Una nueva etapa en pareja
La mudanza fue confirmada por la influencer el fin de semana pasado mediante un video en el que mostró el departamento que alquilaron en Belgrano.
"Nos mudamos juntos, al fin conseguimos un alquiler. Este es nuestro primer paso", expresó con entusiasmo.
Por su parte, Sarmiento también compartió su felicidad. "Por ahora estamos acá y, la verdad, yo estoy contento", afirmó.
Las imágenes mostraron el departamento todavía con valijas y bolsas de la mudanza, en un clima distendido que fue celebrado por sus seguidores.
Durante el recorrido exhibieron un living con televisor y sillón cama, un comedor con mesa blanca y una cocina separada por una barra con mesada de mármol gris. Allí, Sarmiento bromeó sobre la nueva vida en común. "Acá se van a comer altos asadazos", dijo entre risas.
Danelik, por su parte, prometió desplegar sus habilidades culinarias. "Acá voy a tirar magia", aseguró.
El dormitorio principal, equipado con una cama matrimonial, fue bautizado por la influencer como la "suite presidencial", una expresión que rápidamente se convirtió en meme entre los seguidores del programa.
En otra publicación en X, Danelik también expresó sus sentimientos hacia el exfutbolista. "La verdad no me esperaba que en Gran Hermano me enamore. Dentro de la casa fue hermoso compartir cada momento con él y aquí, en el afuera, amarnos tanto como para no querer separarnos ni un día. Este hombre me hace muy feliz, lo amo mucho", escribió.
La relación entre ambos comenzó a fines de febrero, cuando ingresaron juntos a Gran Hermano: Generación Dorada. En un principio compartieron la convivencia como compañeros, pero para abril los besos frente a cámara confirmaron que el vínculo había dado un paso más.