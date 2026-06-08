El hacinamiento baja en Tucumán, pero el déficit habitacional empuja a las familias a alquilar

Resumen para apurados
- Estadística de Tucumán reportó que a fines de 2025 subió el alquiler de viviendas y la demanda de salud pública en el Gran Tucumán debido a un creciente déficit socioeconómico.
- El 17,9% de los hogares tucumanos alquila y el 11,1% reside en zonas inundables, a la vez que un 35,5% de la población depende hoy de la salud pública al perder su obra social.
- El deterioro habitacional y sanitario proyecta una mayor presión sobre el presupuesto estatal de Tucumán, exigiendo reformas urgentes en infraestructura y asistencia social.
Una radiografía de las condiciones de vida de los tucumanos permite establecer varias cuestiones. El hacinamiento tiende a bajar, aunque las familias tienen que salir a alquilar una vivienda frente al déficit habitacional. Más residentes del área metropolitana se instalaron en zonas inundables. El acceso a la educación mejora en los niveles primario y secundario, pero en materia de salud, cada vez más tucumanos apelan al sistema público porque no son contenidos por las obras sociales. Estas conclusiones forman parte del informe Condiciones de Vida en el Gran Tucumán-Tafí Viejo, al cierre de 2025. El diagnóstico, elaborado por la Dirección de Estadística de la Provincia, revela que seis de cada 10 familias son propietarias de sus casas y del terreno. Se trata de 167.654 viviendas en las que residen 574.772 personas. Asimismo, según el régimen de tenencia, el 11,3% es propietario únicamente de la vivienda, mientras que el 17,9% corresponde a hogares inquilinos o arrendatarios (implica 50.690 unidades), un leve incremento en la comparación interanual. Por otra parte, el 10,5% de los hogares se encuentra comprendido en la categoría “ocupantes” (dos puntos porcentuales menos que un año antes), que incluye a quienes habitan la vivienda por pago de impuestos o expensas, ocupación gratuita con permiso y ocupación de hecho sin autorización formal.
El diagnóstico de la Dirección de Estadística analiza, además, la situación de los hogares según determinadas condiciones del entorno urbano. En ese sentido, los resultados muestran que el 29,6% de los hogares reside en viviendas cercanas a basurales (84.271 casos), situación que involucra al 30,9% de las personas del aglomerado (287.360). En la comparación interanual la suba roza los cinco puntos. Asimismo, el 11,1% de los hogares se localiza en zonas inundables, donde reside el 13,7% de la población. De manera complementaria, el 70,4% de los hogares habita en áreas alejadas de basurales -es decir, a más de tres cuadras de distancia-, mientras que el 88,9% se encuentra en zonas que no registraron inundaciones durante los doce meses previos a la encuesta.
Otro de los datos inquietantes del reporte oficial se refiere a la cobertura médica. Considerando el total de la población, el 64,5% de las personas (599.548 casos) dispone de obra social, prepaga, mutual y/o servicio de emergencia (3,5 puntos menos en la comparación interanual), mientras que el 35,5% (329.964 personas) posee cobertura únicamente a través del sistema público de salud, lo que equivale a 329.964 personas. Este porcentaje asciende al 37,6% entre las mujeres y al 33,5% entre los varones.
Atención pública de salud
Según grupo etario, se observa que el 41,4% de los niños, niñas y adolescentes de hasta 17 años cuenta exclusivamente con cobertura del sistema público, mientras que esa proporción desciende al 1,5% en el grupo de adultos mayores de 65 años y más. Asimismo, el 60,5% de la población adulta mayor dispone de obra social, prepaga, mutual y/o servicio de emergencia (111.000 casos). En este último indicador, a fines de 2024, esa cobertura alcanzaba al 90% de la población adulta mayor, lo que desnuda el aumento de la demanda de la atención pública de salud, particularmente en los afiliados al PAMI.
En materia educativa, se registró una mejora respecto de la escolaridad de los niños, niñas y adolescentes (NNyA) del área metropolitana provincia. El 98,1% de la población comprendida entre 4 y 17 años asiste a un establecimiento educativo formal, mientras que el restante 1,9% no asiste, se trata de 4.246 NNyA, indica el informe oficial.