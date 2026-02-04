Así será el nuevo sistema de viviendas en Tucumán: cuotas reales, alquiler con opción a compra y mayor control

A un año de haber asumido la intervención del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (IPVDU), Hugo Cabral aseguró este miércoles en LA GACETA que la prioridad de reactivar las obras paralizadas en la provincia fue cumplida. Pero advirtió que la nueva etapa de gestión apunta a un cambio de fondo. Y es la de ordenar el sistema, garantizar el recupero de la inversión y poner fin a prácticas que favorecieron la especulación.