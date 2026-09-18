Lula pide a la ONU custodia para las elecciones en Brasil

BRASILIA, Brasil.- El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva anunció que irá a la Asamblea General de Naciones Unidas a decirle a Donald Trump que “no se meta en las elecciones de Brasil” en octubre, en las que buscará la reelección.
El izquierdista Lula dará un discurso el próximo martes en el foro de la ONU, en Nueva York, donde puede cruzarse con el presidente estadounidense, aliado de su rival y candidato de la derecha Flávio Bolsonaro.
Lula y Bolsonaro están en un empate técnico en las encuestas para una probable segunda vuelta el 25 de octubre.
“Voy a la reunión de la ONU para tener una charla con Trump y decirle: no se meta en las elecciones de Brasil”, dijo el mandatario durante un acto de campaña en Ceilandia, un barrio popular de la capital Brasilia.
Por ahora “no está prevista una reunión bilateral específica” con el republicano, informó el secretario de Asuntos Multilaterales Políticos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Carlos Bicalho Cozendey. Ambos mandatarios probablemente se cruzarán en la Asamblea, como ya ocurrió en 2025, ya que les tocan discursos en orden sucesivo.
Estados Unidos impuso en julio dos rondas de aranceles a productos brasileños, que Lula ha denunciado como un intento de interferir en las elecciones.
Trump ya ha intervenido en apoyo a varios candidatos victoriosos en comicios en otros países de América Latina.
La tensión entre Brasilia y el gobierno de Trump comenzó en 2025, cuando Washington aplicó un primer golpe arancelario a Brasil, en represalia por un juicio por golpismo al ex presidente Jair Bolsonaro (2019-2022), padre de Flávio.
Lula ha acusado a la familia Bolsonaro de hacer lobby ante Estados Unidos en favor de medidas contra su gobierno y perjudiciales para su país.
Brasil “no acepta a quien de día agita la bandera nacional y de noche se pone en cuatro para Estados Unidos”, dijo.
Lula, de centroizquierda, busca recuperar impulso de cara a las elecciones de octubre, mientras las encuestas lo muestran en un empate técnico con su rival de derecha, Flávio Bolsonaro. Cada candidato obtendría cerca de 47% de los votos en una segunda vuelta, según una encuesta de AtlasIntel para Bloomberg News publicada el jueves. El sondeo mostró que, en una primera vuelta, Lula obtendría 44% frente a 42% de Bolsonaro.
Ayudas sociales
En esa carrera hacia una definición por un estrecho margen, Lula anunció un aumento del 15% en las ayudas sociales. El gobierno aumentará las prestaciones mínimas mensuales de los actuales 600 reales a 691 reales (US$133,85) como parte del programa “Bolsa Família”, anunció el ministro de Planificación, Bruno Moretti, en un acto junto a Lula en Brasilia.
Estos ajustes están permitidos por las condiciones del programa, que entrega ayudas mensuales en efectivo a los beneficiarios y permite aumentos para compensar los efectos de la inflación, según explicó el ministro de Hacienda, Dario Durigan.
Moretti añadió que la medida tendrá un costo de 5.800 millones de reales este año y de 22.000 millones de reales en 2027, pero que el gobierno dispone de margen fiscal para afrontar estos gastos.
La respuesta de los mercados al anuncio fue casi inmediata, según medios locales, en medio de la preocupación por el deterioro de las cuentas públicas del país. El índice bursátil Ibovespa cayó hasta 1,2%, aunque a última hora se recuperaba.
El ajuste al programa social “tendrá un impacto significativo en cuanto al empeoramiento de las perspectivas fiscales”, dijo Marcio Riauba, jefe de mesa de operaciones del Banco StoneX.
La decisión también genera “un mayor riesgo electoral, ya que medidas con gran atractivo popular podrían ayudar a Lula a recuperar la aprobación”, señaló Murilo Arruda, gestor de carteras de Morada Capital. “En resumen, un panorama fiscal más débil y un contexto electoral que podría volverse menos favorable para los mercados”.