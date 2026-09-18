Lula pide a la ONU custodia para las elecciones en Brasil

Lula, de centroizquierda, busca recuperar impulso de cara a las elecciones de octubre, mientras las encuestas lo muestran en un empate técnico con su rival de derecha, Flávio Bolsonaro. Cada candidato obtendría cerca de 47% de los votos en una segunda vuelta, según una encuesta de AtlasIntel para Bloomberg News publicada el jueves. El sondeo mostró que, en una primera vuelta, Lula obtendría 44% frente a 42% de Bolsonaro.