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Lula exigió investigar "sin blindaje de nadie" las sospechas que involucran a dos jueces del Supremo de Brasil

El presidente brasileño reclamó una pesquisa rigurosa en el marco del escándalo por el caso Banco Master, que profundizó la tensión dentro de la Corte.

Luiz Inácio Lula da Silva.
Luiz Inácio Lula da Silva.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Lula da Silva exigió en Brasil investigar sin blindajes a dos jueces del Supremo por presuntos vínculos con una estafa bancaria, buscando esclarecer el caso judicial.
  • El escándalo del Banco Master salpicó a Alexandre de Moraes y André Mendonça tras revelarse nexos y reuniones con Daniel Vorcaro, dueño preso de la entidad.
  • La crisis profundiza la tensión en la Corte y añade presión institucional a un mes de los comicios presidenciales, impulsando reclamos de reformas profundas.
Resumen generado con IA

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, reclamó que se investiguen “con rigor” las sospechas que alcanzan a dos integrantes del Supremo Tribunal Federal (STF), en medio de la crisis desatada por el caso Banco Master. El mandatario pidió que las pesquisas avancen “sin blindaje de nadie, duela a quien le duela”.

Aunque evitó mencionar directamente a Alexandre de Moraes y André Mendonça, Lula se pronunció sobre las acusaciones que involucran a ambos magistrados y sostuvo que la situación expuso la necesidad de avanzar en cambios dentro de las instituciones brasileñas.

“Todas las sospechas deben ser investigadas con rigor, sin blindaje de nadie, duela a quien le duela”, afirmó el mandatario, en referencia al escándalo que profundizó la tensión dentro del máximo tribunal del país.

El caso involucra a Daniel Vorcaro, dueño del Banco Master, quien se encuentra preso por una estafa millonaria. Para Lula, sin embargo, la crisis que atraviesa el Supremo excede la situación puntual y pone en discusión el funcionamiento de las instituciones.

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“Está claro que nuestros sistemas político y judicial necesitan reformas profundas”, planteó el presidente brasileño.

En ese contexto, señaló que el titular del Supremo, Edson Fachin, debe encabezar una investigación destinada a recuperar la confianza en las actuaciones judiciales y garantizar la transparencia del proceso.

Según sostuvo Lula, Fachin deberá liderar las pesquisas para restablecer “la integridad y la confianza en las investigaciones”, consignó el diario "Ámbito".

Cómo arrancó el conflicto en la Corte

La disputa entre los magistrados se profundizó esta semana, en un contexto de particular tensión política en Brasil y a un mes de las elecciones en las que Lula buscará su reelección frente al candidato conservador Flávio Bolsonaro.

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El origen del escándalo se remonta al lunes, cuando fue levantado el secreto del sumario de la causa Banco Master. Esa decisión permitió conocer relaciones entre Vorcaro y Moraes, considerado un magistrado cercano a Lula.

El levantamiento del secreto había sido ordenado por Mendonça, también integrante del Supremo y encargado de instruir el expediente.

Días después, el caso adquirió una nueva dimensión con la difusión de informaciones sobre una reunión entre Mendonça y Vorcaro, además de audios que indicarían una relación entre el financista y el magistrado.

Las revelaciones incrementaron la presión sobre Mendonça y derivaron en un pedido para que también sea investigado.

De esta manera, las sospechas alcanzaron a los dos jueces del Supremo involucrados en la disputa por el caso Banco Master, mientras Lula reclamó que las investigaciones avancen sin excepciones y con el objetivo de recuperar la confianza en el sistema judicial.

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