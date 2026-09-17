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Ford suma jóvenes a sus equipos: cómo entrar al programa de pasantías

Dura 12 meses y hay oportunidades en áreas como Ingeniería, Sistemas, Finanzas, Marketing, Recursos Humanos, Logística e IT, con una carga de 20 horas semanales.

PRIMERA EXPERIENCIA. El programa permite a estudiantes sumar experiencia profesional dentro de los equipos de Ford mientras continúan sus carreras.
PRIMERA EXPERIENCIA. El programa permite a estudiantes sumar experiencia profesional dentro de los equipos de Ford mientras continúan sus carreras. / FORD
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Ford Argentina abrió la convocatoria a su programa de pasantías para incorporar a más de 70 estudiantes universitarios en diversas áreas operativas de la compañía en el país.
  • La iniciativa ofrece contratos de 12 meses con 20 horas semanales y horarios flexibles, dirigida a alumnos avanzados con buen promedio e inglés que envíen su CV vía correo.
  • Concebido como un semillero de talento, el plan impulsa la inserción laboral temprana y ofrece oportunidades reales de rotación y desarrollo profesional dentro de la automotriz.
Resumen generado con IA

Entrar a una automotriz antes de terminar la carrera puede ser una forma concreta de sumar experiencia profesional. Las pasantías universitarias de Ford Argentina vuelven a abrir una puerta para estudiantes avanzados que quieran incorporarse a distintas áreas de la compañía mientras siguen cursando.

La empresa define este programa como uno de sus principales semilleros de talento y mantiene convenios institucionales con universidades y escuelas de negocios. La propuesta contempla más de 70 posiciones para perfiles muy distintos, desde ingeniería y sistemas hasta administración, finanzas, legales y recursos humanos.

Qué perfiles busca Ford

La convocatoria no apunta solamente a estudiantes de Ingeniería, también aparecen Sistemas, distintas ingenierías, Administración de Empresas, Contador Público, Finanzas, Economía, Recursos Humanos y Legales, además de otros perfiles vinculados con las necesidades de cada sector.

Las posiciones pueden encontrarse en Manufactura, Ingeniería, Finanzas, Marketing, Servicios, Recursos Humanos, IT y Logística. La idea es que los pasantes conozcan el funcionamiento cotidiano de los equipos y trabajen acompañados por tutores y especialistas.

PRIMERA EXPERIENCIA. El programa permite a estudiantes sumar experiencia profesional dentro de los equipos de Ford mientras continúan sus carreras. PRIMERA EXPERIENCIA. El programa permite a estudiantes sumar experiencia profesional dentro de los equipos de Ford mientras continúan sus carreras. / CAPTURA DE PANTALLA

Cómo es la jornada

El programa tiene una duración inicial de 12 meses, con posibilidad de renovarse por otros seis.

La carga es de 20 horas semanales, distribuidas de lunes a viernes y con horario flexible, algo pensado para que los estudiantes puedan compatibilizar la experiencia laboral con la universidad. Ford abre este programa dos veces al año, con ingresos en abril y octubre.

Cómo postularse

Para la convocatoria de octubre de 2026, Ford indicó que los interesados pueden enviar su CV a fordpasantias2026@bhidalgo.com.ar. 

La empresa también publica sus oportunidades y novedades de empleo en sus canales oficiales de carreras y LinkedIn.

PRIMERA EXPERIENCIA. El programa permite a estudiantes sumar experiencia profesional dentro de los equipos de Ford mientras continúan sus carreras. PRIMERA EXPERIENCIA. El programa permite a estudiantes sumar experiencia profesional dentro de los equipos de Ford mientras continúan sus carreras. / CAPTURA DE PANTALLA

Qué requisitos piden

Ford busca estudiantes con buen desempeño académico y nivel avanzado de inglés.

También solicita manejo de herramientas informáticas y valora características como proactividad, autonomía, capacidad para trabajar en equipo, orientación a resultados y ganas de aprender e innovar.

No se trata solo de cumplir con una carrera determinada: la compañía pone bastante énfasis en el perfil y la predisposición para desarrollarse dentro de un entorno industrial y tecnológico.

Qué beneficios incluye

Además de la experiencia dentro de la empresa, el programa contempla posibilidades de rotación y crecimiento interno.

Entre los beneficios que Ford enumera aparecen comedor en planta, obra social, feriados propios de la compañía, semana bridge, acceso a un centro recreativo y descuentos para familiares en la compra de vehículos.

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