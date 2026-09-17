Ford suma jóvenes a sus equipos: cómo entrar al programa de pasantías

Resumen para apurados
- Ford Argentina abrió la convocatoria a su programa de pasantías para incorporar a más de 70 estudiantes universitarios en diversas áreas operativas de la compañía en el país.
- La iniciativa ofrece contratos de 12 meses con 20 horas semanales y horarios flexibles, dirigida a alumnos avanzados con buen promedio e inglés que envíen su CV vía correo.
- Concebido como un semillero de talento, el plan impulsa la inserción laboral temprana y ofrece oportunidades reales de rotación y desarrollo profesional dentro de la automotriz.
Entrar a una automotriz antes de terminar la carrera puede ser una forma concreta de sumar experiencia profesional. Las pasantías universitarias de Ford Argentina vuelven a abrir una puerta para estudiantes avanzados que quieran incorporarse a distintas áreas de la compañía mientras siguen cursando.
La empresa define este programa como uno de sus principales semilleros de talento y mantiene convenios institucionales con universidades y escuelas de negocios. La propuesta contempla más de 70 posiciones para perfiles muy distintos, desde ingeniería y sistemas hasta administración, finanzas, legales y recursos humanos.
Qué perfiles busca Ford
La convocatoria no apunta solamente a estudiantes de Ingeniería, también aparecen Sistemas, distintas ingenierías, Administración de Empresas, Contador Público, Finanzas, Economía, Recursos Humanos y Legales, además de otros perfiles vinculados con las necesidades de cada sector.
Las posiciones pueden encontrarse en Manufactura, Ingeniería, Finanzas, Marketing, Servicios, Recursos Humanos, IT y Logística. La idea es que los pasantes conozcan el funcionamiento cotidiano de los equipos y trabajen acompañados por tutores y especialistas.
Cómo es la jornada
El programa tiene una duración inicial de 12 meses, con posibilidad de renovarse por otros seis.
La carga es de 20 horas semanales, distribuidas de lunes a viernes y con horario flexible, algo pensado para que los estudiantes puedan compatibilizar la experiencia laboral con la universidad. Ford abre este programa dos veces al año, con ingresos en abril y octubre.
Cómo postularse
Para la convocatoria de octubre de 2026, Ford indicó que los interesados pueden enviar su CV a fordpasantias2026@bhidalgo.com.ar.
La empresa también publica sus oportunidades y novedades de empleo en sus canales oficiales de carreras y LinkedIn.
Qué requisitos piden
Ford busca estudiantes con buen desempeño académico y nivel avanzado de inglés.
También solicita manejo de herramientas informáticas y valora características como proactividad, autonomía, capacidad para trabajar en equipo, orientación a resultados y ganas de aprender e innovar.
No se trata solo de cumplir con una carrera determinada: la compañía pone bastante énfasis en el perfil y la predisposición para desarrollarse dentro de un entorno industrial y tecnológico.
Qué beneficios incluye
Además de la experiencia dentro de la empresa, el programa contempla posibilidades de rotación y crecimiento interno.
Entre los beneficios que Ford enumera aparecen comedor en planta, obra social, feriados propios de la compañía, semana bridge, acceso a un centro recreativo y descuentos para familiares en la compra de vehículos.