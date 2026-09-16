Yedlin con "Wado" de Pedro, un legislador sin candidatura y la foto de un diputado con Massa

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Resumen para apurados
- Dirigentes tucumanos como Yedlin y Cisneros exhibieron reuniones con referentes nacionales como De Pedro y Massa para definir alineamientos políticos locales.
- Los encuentros surgen en medio de reconfiguraciones del peronismo y tensiones partidarias por la definición de candidaturas en la provincia de Tucumán.
- Estos movimientos perfilan las alianzas estratégicas del oficialismo provincial e influirán en el armado de listas para las próximas elecciones legislativas.
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