La Fundación León y Banco Galicia tienen becas para universitarios tucumanos: cómo postularse

Resumen para apurados
- Banco Galicia y Fundación León abrieron en Tucumán la convocatoria de becas 'Potenciamos tu Talento' para apoyar a universitarios públicos de áreas técnicas y de negocios.
- La iniciativa ofrece ayuda económica, tutorías y mentorías. Históricamente, el programa benefició a 700 alumnos, con más de 300 graduados e inserción laboral efectiva.
- El proyecto busca consolidar la graduación de primeros profesionales familiares y facilitar su transición al mercado laboral formal mediante prácticas profesionales.
Ser el primero de la familia en llegar a un título universitario puede implicar mucho más que aprobar materias. Las becas universitarias de “Potenciamos tu Talento” buscan acompañar justamente ese recorrido y ya tienen convocatoria abierta en Tucumán a través de una alianza entre Banco Galicia y Fundación León.
El programa combina apoyo económico con tutorías y el acompañamiento de un mentor del equipo de Galicia. No apunta solamente a sostener la cursada: también trabaja sobre el desarrollo profesional y la llegada al mundo laboral.
Quiénes pueden postularse en Tucumán
La convocatoria está pensada para jóvenes que estudien en universidades públicas y necesiten apoyo económico para avanzar con su carrera.
Las carreras priorizadas se agrupan principalmente en dos áreas. Por un lado, Ciencias Económicas, Administración y Gestión; por el otro, Ingenierías, Tecnología, Sistemas y disciplinas vinculadas con datos.
Incluye perfiles como Administración, Economía, Contador Público, Marketing, Comercio Exterior, distintas ingenierías, Sistemas, Informática, Ciencia de Datos y Ciencias de la Computación, entre otras carreras relacionadas.
No es solamente una ayuda económica
El esquema de “Potenciamos tu Talento” suma varias capas de acompañamiento.
Además de la beca, cada estudiante accede a tutorías personalizadas y puede vincularse con un mentor del equipo de Banco Galicia. La idea es que ese acompañamiento sirva tanto para sostener la trayectoria académica como para empezar a pensar objetivos profesionales.
El programa también tiene un componente de empleabilidad. Desde su creación, más de 700 jóvenes pasaron por la iniciativa, más de 300 lograron graduarse y 102 realizaron prácticas profesionales dentro de Galicia. De ese grupo, el 54% continuó trabajando en la organización.
Cómo postularse desde Tucumán
La inscripción se realiza de forma online. Los interesados pueden ingresar al formulario difundido para Tucumán a través de bit.ly/becasgalicia. Ese enlace redirige a un formulario de Google donde se inicia la postulación.
Otra opción es entrar al sitio oficial de Potenciamos tu Talento, buscar la sección “Encontrá la organización más cercana”, seleccionar Tucumán y elegir LEÓN, que figura como la entidad asociada en San Miguel. Desde allí se accede al proceso de inscripción correspondiente.
El programa no informó en las fuentes públicas consultadas una fecha de cierre específica para esta convocatoria tucumana, por lo que conviene completar la inscripción mientras el formulario continúe habilitado.
Qué papel cumple Fundación León
En Tucumán, la fundación funciona como una de las organizaciones sociales asociadas al programa.
La institución trabaja desde hace años con becas universitarias y acompañamiento de trayectorias educativas en la provincia. Su programa local ofrece apoyo económico y socioemocional a jóvenes para facilitar la permanencia y finalización de estudios superiores.
Galicia trabaja a nivel nacional con una red de organizaciones especializadas que ayudan a identificar postulantes, acompañar el proceso y sostener el seguimiento en cada territorio. Fundación León es la organización que aparece asociada a San Miguel de Tucumán dentro del buscador oficial del programa.