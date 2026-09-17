Lules Canta a la Patria vuelve con Los Nocheros, El Chaqueño Palavecino y Los Auténticos Decadentes

Durante tres días, el Parque Cultural Lules volverá a ser punto de encuentro para quienes quieran cantar, bailar y disfrutar de música en vivo. Con una cartelera que cruza folclore, cuarteto, rock y música popular, Lules Canta a la Patria prepara su regreso para convertir el fin de semana en una de las grandes citas musicales de septiembre en Tucumán.