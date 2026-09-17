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Lules Canta a la Patria vuelve con Los Nocheros, El Chaqueño Palavecino y Los Auténticos Decadentes

El festival tendrá tres jornadas en el Parque Cultural Lules, con figuras del folclore, el cuarteto, el rock y la música popular. La programación comienza el viernes 18 y se extiende hasta el domingo 20 de septiembre.

LOS AUTÉNTICOS DECADENTES. La banda será una de las protagonistas de la noche de cierre de Lules Canta a la Patria.
LOS AUTÉNTICOS DECADENTES. La banda será una de las protagonistas de la noche de cierre de Lules Canta a la Patria.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Del 18 al 20 de septiembre, el festival Lules Canta a la Patria reunirá en Tucumán a figuras como Los Nocheros y El Chaqueño Palavecino para celebrar la música familiar.
  • El tradicional evento regresa con tres jornadas temáticas que combinan folclore, cuarteto y rock, sumando a Los Auténticos Decadentes, Banda XXI y artistas locales.
  • La vuelta de esta celebración busca afianzar a Lules como polo cultural y punto de encuentro intergeneracional clave para la agenda musical de la provincia.
Resumen generado con IA

Si septiembre pide música en vivo, Lules tiene una propuesta para tres noches seguidas. Lules Canta a la Patria – El Festival de la Familia vuelve al Parque Cultural Lules con una cartelera que reúne folclore, cuarteto, rock y música popular.

El festival se realizará desde el viernes 18 hasta el domingo 20 de septiembre, en el predio ubicado en la intersección de las rutas 301 y 341. La programación incluye artistas tucumanos y figuras de distintos puntos del país.

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Tres noches, muchos estilos

La primera jornada tendrá una fuerte presencia del folclore. El viernes 18 subirán al escenario Los Nocheros, junto a Banda XXI y El Chili Fernández. La noche también contará con otros artistas que completarán la grilla.

El sábado 19 llegará una combinación bien distinta: estarán LBC y Euge Quevedo, El Chaqueño Palavecino y Los Tipitos, además de otros músicos invitados.

Para el cierre, el domingo 20, la fiesta quedará en manos de Los Auténticos Decadentes, Campedrinos y Christian Herrera.

La variedad de la cartelera permite pasar del folclore al cuarteto, del rock a los clásicos de la música popular y sumar propuestas para distintas generaciones.

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Una vuelta esperada

Con esta edición, Lules recupera una de sus fiestas musicales más tradicionales. Durante tres jornadas, el Parque Cultural será escenario de una programación que busca reunir a quienes ya conocen el festival y a quienes se acercan por primera vez.

Durante tres días, el Parque Cultural Lules volverá a ser punto de encuentro para quienes quieran cantar, bailar y disfrutar de música en vivo. Con una cartelera que cruza folclore, cuarteto, rock y música popular, Lules Canta a la Patria prepara su regreso para convertir el fin de semana en una de las grandes citas musicales de septiembre en Tucumán.

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