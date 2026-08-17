Lula da Silva y Flávio Bolsonaro se lanzan a la conquista del voto femenino

“Estuve aquí en el 79. Lula se proyectó como líder con un discurso para el que no tenía ni micrófono, íbamos pasando lo que decía de boca en boca hasta el último compañero”, dijo a la AFP Luiz Turco, dirigente del partido en el estado de São Paulo y excompañero de Lula en el sindicato metalúrgico.