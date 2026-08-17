Lula da Silva y Flávio Bolsonaro se lanzan a la conquista del voto femenino

Resumen para apurados
- Lula da Silva y Flávio Bolsonaro lanzaron en Brasil sus campañas presidenciales para octubre, con actos masivos orientados a captar el voto femenino clave para ganar.
- Lula encabezó un mitin en São Bernardo do Campo reivindicando la igualdad, mientras que Flávio, sucesor de su padre encarcelado, prometió mano dura contra el crimen.
- Las mujeres representan el 53% del padrón electoral brasileño y definirán una contienda altamente polarizada que anticipa un balotaje muy ajustado.
El presidente de Brasil, el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, y su rival derechista Flávio Bolsonaro, lanzaron ayer sus campañas con la vista puesta en el electorado que puede decidir unos comicios que se anuncian ajustados: las mujeres.
Los brasileños acudirán a las urnas el 4 de octubre de nuevo muy polarizados y bajo la sombra del presidente estadounidense Donald Trump, que ha respaldado abiertamente a candidatos conservadores en elecciones en Latinoamérica.
Lula, de 80 años, busca un cuarto mandato no consecutivo, y se enfrenta al hijo del expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro, preso por golpismo.
El izquierdista inició su campaña ayer con un mitin en la cuna de su carrera política, São Bernardo do Campo, donde como sindicalista se dirigió a multitudes durante una huelga general en plena dictadura en los años 1970.
Llegó en helicóptero al estadio 1º de Mayo, con las gradas cubiertas por el rojo característico del Partido de los Trabajadores.
Unos 40.000 militantes asistieron al acto, aseguró la formación.
“Estuve aquí en el 79. Lula se proyectó como líder con un discurso para el que no tenía ni micrófono, íbamos pasando lo que decía de boca en boca hasta el último compañero”, dijo a la AFP Luiz Turco, dirigente del partido en el estado de São Paulo y excompañero de Lula en el sindicato metalúrgico.
Turco llevaba un sombrero panamá igual que el líder izquierdista, operado de un carcinoma en la cabeza hace unos meses.
“Somos mayoría”
En su tercer mandato, Lula presume de un crecimiento de los programas sociales y de la caída de la deforestación en la Amazonía.
Pero las tensiones con Estados Unidos y los aranceles impuestos a Brasil dominan el debate.
Lula señaló que quiere decirle a Trump, aliado de Bolsonaro padre, que “no se meta en los asuntos de Brasil, especialmente en lo que respecta a las elecciones”. “Si se mete, va a perder”, lanzó.
En São Bernardo do Campo, se dedicó sobre todo a conquistar el voto de las mujeres.
Los hombres deben “aprender desde niños que un hombre no es mejor que una mujer. Tienen que aprender que somos iguales”, dijo.
Dirigiéndose a su esposo como “amor”, la primera dama, Rosángela “Janja” da Silva, le cantó y abrazó. “Somos mayoría y vamos a elegirte nuevamente”, prometió Janja.
Las mujeres constituyen el 53% de los 158 millones de votantes de Brasil, votan más que los hombres y contribuyeron a lograr la estrecha victoria de Lula en 2022.
Un sondeo de la encuestadora Quaest mostró el viernes que, en una probable segunda vuelta, el presidente obtendría el 43% de los votos frente al 40% de Bolsonaro.
“El hijo de Pelé”
El senador Flávio Bolsonaro, de 45 años, fue designado candidato después de que su padre fuera encarcelado por intentar un golpe de Estado contra Lula cuando perdió la reelección en 2022.
Se presenta como una versión “más moderada” del ultraderechista, a la vez que reivindica el legado de su padre, todavía líder indiscutible del conservadurismo brasileño.
“Me están mirando y recordando a alguien. Sé que me parezco a él. Pero es difícil comparar al hijo de Pelé con Pelé”, dijo Flávio con una camiseta de la selección de Brasil, como vestía a menudo su padre, en la playa de Copacabana de Río de Janeiro.
Unas 9.000 personas acudieron a su llamamiento, según la estimación del Monitor do Debate Político de la Universidad de San Pablo, una cifra menor respecto a los multitudinarios actos que solía protagonizar Jair Bolsonaro.
Consultado por la AFP, el equipo de campaña del candidato derechista no respondió sobre la asistencia.
“Brasil va a vencer porque yo voy a proteger a las mujeres”, afirmó con énfasis Bolsonaro. “Abusadores, violadores de mujeres y de niños” van a ir a la cárcel y “solo van a salir después de hacerse la castración química”, aseguró.
Flávio promete mano dura contra el crimen y ha elogiado el modelo del presidente Nayib Bukele en El Salvador.
Ayer también Lula prometió combatir a las facciones criminales.
La violencia es la principal preocupación de los votantes, según Quaest.
“A mí me gustaría tener a Jair en las urnas. No está Jair, voy con Flávio. También es contra Lula, es un voto de protesta”, dijo en el acto Marco Antonio da Rosa, un estudiante de derecho de 21 años quien echa en cara al actual mandatario sobre todo la inseguridad.