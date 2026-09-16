Exportaciones: Tucumán creció 17,9% en el primer semestre y proyecta acercarse a los U$S900 millones en 2026

Resumen para apurados
- Las exportaciones de Tucumán crecieron 17,9% en el primer semestre tras sumar U$S 456,3 millones, impulsadas por las ventas del complejo citrícola.
- Los envíos al exterior subieron 4,9% en volumen, mientras que el sector del limón y sus derivados concentró casi el 60% del total de las ventas provinciales.
- A partir de este repunte comercial, la provincia proyecta sostener la tendencia y acercarse a los U$S 900 millones anuales exportados para 2026.
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