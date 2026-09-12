Investigan por corrupción a Flávio Bolsonaro en Brasil

BRASILIA, Brasil.- La campaña del candidato brasileño Flávio Bolsonaro fue sacudida por la revelación de que la policía lo investiga por sospechas de corrupción y lavado de dinero, a pocas semanas de las presidenciales. Un juez de la corte suprema autorizó en julio que se investigue al derechista por posibles delitos “en el contexto del financiamiento para la producción” de “Dark Horse”, una película sobre su padre, el ex presidente Jair Bolsonaro, según una decisión desclasificada ayer.