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Investigan por corrupción a Flávio Bolsonaro en Brasil

La pesquisa sacude la campaña del candidato derechista. Sospechas de lavado de dinero con una película sobre su padre, Jair.

CARAVANA. Bolsonaro encabezó el acto del Día la Independencia de Brasil, con un llamado a desbancar a Lula.
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Hace 9 Hs

BRASILIA, Brasil.- La campaña del candidato brasileño Flávio Bolsonaro fue sacudida por la revelación de que la policía lo investiga por sospechas de corrupción y lavado de dinero, a pocas semanas de las presidenciales. Un juez de la corte suprema autorizó en julio que se investigue al derechista por posibles delitos “en el contexto del financiamiento para la producción” de “Dark Horse”, una película sobre su padre, el ex presidente Jair Bolsonaro, según una decisión desclasificada ayer.

“No tengo nada que esconder, la película es totalmente legal”, dijo Bolsonaro tras un acto de campaña en Manaos, y defendió el “patrocinio privado” del filme.

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El senador Bolsonaro empata en los sondeos para una probable segunda vuelta en octubre contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, en una campaña impactada por una crisis inédita en el tope de la Justicia.

El candidato derechista admitió en mayo que pidió giros millonarios para “Dark Horse” al banquero Daniel Vorcaro, hoy detenido por un gigantesco desfalco financiero.

La biopic sobre el ex presidente (2019-2022) aún no fue estrenada. Cuenta con el actor estadounidense Jim Caviezel en el papel principal.

Bolsonaro padre está preso desde 2025, cuando lo condenaron por un intento de golpe de Estado tras perder su reelección contra Lula en 2022.

Una “oda”

La policía pidió que se invesgitue a Flávio Bolsonaro por “la posible práctica de los delitos de lavado de dinero, evasión de divisas, corrupción y otros” en relación al financiamiento de “Dark Horse”, según el fallo consultada por la agencia AFP.

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Se indaga si los fondos de Vorcaro se usaron para financiar a otro hijo de Jair Bolsonaro, Eduardo, radicado en Estados Unidos y condenado por coacción en el marco del juicio a su padre, explicó una fuente del supremo.

En Brasil, una investigación policial de este tipo no impide ser candidato.

El sitio Intercept Brasil reveló en mayo mensajes de audio de Flávio Bolsonaro a Vorcaro, pidiéndole dinero para la película.

El costo de “Dark Horse” supera la suma de “Ainda estou aqui” y “O agente secreto”, los últimos dos filmes brasileños nominados al Oscar, según la prensa local.

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Se sabe poco sobre el biopic, excepto que retrata a Bolsonaro, condenado por intento de golpe de Estado, como alguien que “luchó contra el sistema”, como se vio en avances.

Flávio Bolsonaro primero desmintió relaciones con Vorcaro, pero luego admitió haberle pedido fondos y negó irregularidades. El banquero terminó detenido por sospechas de fraude tras dejar una deuda de más de 7.000 millones de dólares, que llevó a la liquidación de su banco Master.

La investigación reveló conexiones de Vorcaro con jueces y políticos de distintos colores.

Crisis suprema

El caso Master desató la semana pasada una crisis en la corte, cuando el juez André Mendonça, ex ministro de Justicia de Bolsonaro, pidió investigar mensajes de Vorcaro a un número telefónico atribuido a su colega Alexandre de Moraes.

Moraes condujo en 2025 el juicio que llevó a la cárcel a Jair Bolsonaro. A la decisión de Mendonça siguieron varias medidas hostiles entre jueces del supremo, que incluyeron la remoción y reincorporación del jefe de la policía.

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En un intento de frenar la escalada, el presidente de la corte ordenó el jueves a Mendonça que levante parte del secreto de sumario del caso Master. Esa decisión permitió conocer que la policía investiga a Flávio Bolsonaro.

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