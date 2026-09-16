Resolución judicial

La Corte confirmó la absolución de un policía acusado por falso testimonio en la causa Lebbos en medio de una disputa entre fiscales

El máximo tribunal provincial dejó firme el fallo que benefició por la duda a Daniel Díaz tras un contrapunto en el Ministerio Público: una fiscala insistía con cuatro años de prisión y su superior pidió rechazar el planteo.

El ex comisario Díaz, luego de declarar en el juicio de 2018.
El ex comisario Díaz, luego de declarar en el juicio de 2018.
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • La Corte Suprema de Tucumán confirmó la absolución por la duda del expolicía Daniel Díaz, acusado de falso testimonio en la causa Lebbos.
  • La decisión se dio tras una discrepancia en la fiscalía: una funcionaria pidió cuatro años de prisión y su superior jerárquico solicitó desestimar el planteo.
  • El fallo cierra otra derivación del crimen de Paulina Lebbos y deja al descubierto tensiones internas en el Ministerio Público Fiscal de Tucumán.
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