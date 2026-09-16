Regional Amateur: San Pablo venció a Estación Experimental en El Colmenar

Instantes antes de esa conquista, el local había tenido una chance clara a través de Gonzalo Ontivero, quien cabeceó libre de marcas en el área chica pero no fue preciso. Tras el 1 a 0, las emociones no cesaron. De contragolpe, San Pablo generó peligro y casi estira la ventaja con el desequilibrio por derecha del ingresado Cristian Ibáñez. Por su parte, el conjunto de El Colmenar estuvo cerca del empate en dos ocasiones muy claras: una volea de Ontivero que dio en el travesaño y una entrada solitaria por el segundo palo de Matías Barrionuevo que no tuvo buena resolución.