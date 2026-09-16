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Regional Amateur: San Pablo venció a Estación Experimental en El Colmenar

Con un gol de penal de Carlos Romero, el “Paulitano” superó 1 a 0 a las "Abejas" en el duelo postergado y cosechó su primer triunfo en el certamen. Las posiciones quedaron al rojo vivo de cara a la segunda rueda.

Regional Amateur: San Pablo venció a Estación Experimental en El Colmenar
16 Septiembre 2026

Resumen para apurados

  • San Pablo venció 1-0 a Estación Experimental en El Colmenar con un penal de Carlos Romero, logrando su primer triunfo en el postergado del Regional Amateur.
  • Tras suspenderse por lluvia, el local dominó el primer tiempo, pero la visita ajustó tácticas en el complemento y Romero convirtió la pena máxima tras falta a López.
  • El triunfo ubica a San Pablo como escolta con 3 puntos detrás de Ateneo (4) y deja último a Experimental (1), que recibirá al líder en el inicio de las revanchas.
Resumen generado con IA

En el cruce que había sido postergado por la lluvia el pasado domingo, San Pablo se impuso como visitante 1 a 0 sobre Estación Experimental y sumó su primera victoria en el Regional Amateur.

El único gol del partido llegó a los 11 minutos del complemento por intermedio de Carlos Romero. El delantero convirtió de penal, tras una infracción dentro del área sobre Ignacio López.

El partido fue equilibrado y con alternativas cambiantes. En la primera mitad, el conjunto local dirigido por la dupla Ariel Valdez-Leandro Herrera estuvo más cerca de abrir el marcador, pero le faltó profundidad en los últimos metros y chocó contra la solvencia del arquero Jorge Jiménez.

En el complemento, Adrián Uslenghi hizo un cambio que le dio resultado: mandó a la cancha al volante Pablo Lucena para ganar desequilibrio por el sector izquierdo, zona por donde finalmente se gestó la jugada del penal.

Instantes antes de esa conquista, el local había tenido una chance clara a través de Gonzalo Ontivero, quien cabeceó libre de marcas en el área chica pero no fue preciso. Tras el 1 a 0, las emociones no cesaron. De contragolpe, San Pablo generó peligro y casi estira la ventaja con el desequilibrio por derecha del ingresado Cristian Ibáñez. Por su parte, el conjunto de El Colmenar estuvo cerca del empate en dos ocasiones muy claras: una volea de Ontivero que dio en el travesaño y una entrada solitaria por el segundo palo de Matías Barrionuevo que no tuvo buena resolución.

Al finalizar el encuentro, Uslenghi analizó el rendimiento de su equipo: “En el primer tiempo tuvimos muchas imprecisiones; ellos estuvieron mejor en mitad de cancha, aunque no fueron profundos. El segundo tiempo fue nuestro en el juego: ganamos en el medio y por las bandas. Tras la ventaja seguimos con la posesión del balón y ganando por afuera; inclusive creo que podríamos haber marcado un gol más”.

Con este resultado, la tabla quedó muy apretada: Ateneo Parroquial Alderetes lidera con cuatro unidades, San Pablo trepó al segundo escalón con tres y Experimental cierra con una. En el inicio de las revanchas, las “Abejas” jugarán en su estadio frente al “Expreso del Este”, mientras que el “Paulistano” quedará libre.

El grupo restante de los equipos tucumanos también abrirá su segunda rueda: Concepción FC, líder con puntaje ideal (9), recibirá el domingo desde las 17 a San Antonio de Ranchillos (2). En simultáneo, Central Norte (1) será local ante Deportivo Trancas (4).

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