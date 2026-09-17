El líder de Conociendo Rusia llega como solista a Tucumán: muchos instrumentos y la promesa de un sándwich de milanesa
Este domingo, a las 20, el músico llega al Teatro Mercedes Sosa con la gira “Conociendo Rusia presenta Mateo”. Será un show solista con piano, guitarra, teclados y loopera; las entradas cuestan entre $40.500 y $55.500.
Resumen para apurados
- Mateo Sujatovich, líder de Conociendo Rusia, se presentará este domingo en el Teatro Mercedes Sosa de Tucumán en el marco de su nueva gira solista e íntima.
- El músico actúa solo con piano, guitarra y sintetizadores, revisitando sus temas sin banda tras el éxito de su Solo Tour en 2023 y de su último álbum galardonado Jet Love.
- La gira abarcará más de 50 ciudades en 19 países, pasando por el Gran Rex y Montevideo, mientras el artista prioriza el tour antes de componer un nuevo disco de estudio.
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