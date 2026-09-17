El FMI llegará el lunes para revisar el acuerdo con Argentina: reservas y déficit fiscal, en el centro de la agenda

Una misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) llegará a la Argentina el próximo lunes 21 de septiembre para iniciar la tercera revisión del acuerdo firmado con el gobierno de Javier Milei. La visita coincidirá con el viaje del mandatario libertario y del ministro de Economía, Luis Caputo, a Nueva York para participar de las reuniones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y un posible encuentro con Donald Trump.