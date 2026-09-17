El FMI llegará el lunes para revisar el acuerdo con Argentina: reservas y déficit fiscal, en el centro de la agenda

Resumen para apurados
- Una misión técnica del FMI llegará el lunes a Argentina para iniciar la tercera revisión del acuerdo y evaluar reservas y metas fiscales con el equipo económico.
- El país sobrecumplió la meta de compras de divisas pero no alcanzó el superávit fiscal previsto en el primer semestre, mientras Caputo viaja a la ONU junto a Milei.
- La auditoría definirá la continuidad del programa financiero en un contexto donde el país enfrenta un vencimiento con el organismo por U$S 800 millones el 25 de septiembre.
Una misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) llegará a la Argentina el próximo lunes 21 de septiembre para iniciar la tercera revisión del acuerdo firmado con el gobierno de Javier Milei. La visita coincidirá con el viaje del mandatario libertario y del ministro de Economía, Luis Caputo, a Nueva York para participar de las reuniones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y un posible encuentro con Donald Trump.
La coincidencia de los cronogramas hará que Caputo no pueda participar de todos los encuentros con los representantes del organismo. Mientras el titular del Palacio de Hacienda acompañe a Milei en Estados Unidos, los técnicos del FMI mantendrán reuniones con otros integrantes del equipo económico para evaluar el cumplimiento de las metas acordadas para 2026.
La revisión tendrá como ejes centrales la acumulación de reservas internacionales y el resultado fiscal primario. La administración libertaria superó el objetivo anual de compras de divisas establecido en U$S10.000 millones, aunque no alcanzó la meta fiscal correspondiente al primer semestre. Las conversaciones deberán abordar también la evolución de la recaudación, la reducción de impuestos y el nivel de actividad económica.
Los técnicos del Fondo arribarán el lunes, aunque todavía no fueron informados los nombres de los integrantes de la delegación ni cuánto tiempo permanecerán en el país. Tampoco se conocieron detalles sobre la agenda de reuniones con funcionarios del Ministerio de Economía, según publicó el sitio Infobae.
Las metas de reservas
Uno de los puntos que estará sobre la mesa será el cumplimiento de los compromisos vinculados con las reservas. El programa estableció para 2026 una meta de compra de U$S10.000 millones, mientras que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) ya adquirió más de U$S14.200 millones.
De esta manera, las compras de divisas superaron en más de U$S4.200 millones el objetivo establecido para todo el año.
En cuanto a la meta de acumulación de reservas internacionales, fijada en U$S8.000 millones para 2026, todavía resta determinar si el Gobierno nacional logrará sostener el cumplimiento durante los meses que quedan del año. Según cálculos de la consultora Analytica, el BCRA acumula hasta ahora unos U$S9.000 millones.
El frente fiscal
La situación fiscal presenta un escenario diferente. El gobierno libertario no alcanzó el compromiso establecido para el primer semestre, por lo que este punto será parte de la discusión con los técnicos del organismo.
El acuerdo fijó para este año un superávit primario equivalente al 1,4% del Producto Interno Bruto (PBI). Durante el primer semestre, el resultado fiscal quedó 0,6 puntos porcentuales del PBI por debajo de la meta de 0,7% establecida para ese período.
Entre los factores que incidieron se mencionaron la postergación de la declaración jurada del impuesto a las Ganancias para personas humanas, la caída general de la recaudación vinculada con la reducción de impuestos y el nivel de actividad económica.
En la segunda revisión, el equipo económico había asumido compromisos destinados a preservar el superávit fiscal. Entre ellos figuró la postergación de la entrada en vigencia de iniciativas de la reforma laboral, como ocurrió con el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), cuya fecha de inicio fue trasladada al 1° de noviembre, aunque persisten dudas sobre ese plazo.
También se había establecido un aumento de la recaudación mediante impuestos específicos y la necesidad de mejorar la focalización de los subsidios al transporte.
Caputo estará en Nueva York
La ausencia de Caputo durante parte de la revisión estará vinculada con su viaje a Nueva York junto con Milei. El ministro acompañará al mandatario en las actividades relacionadas con las reuniones de la ONU, mientras los técnicos del FMI iniciarán sus contactos con los funcionarios argentinos.
En paralelo, el viernes 25 de septiembre vencerán U$S800 millones correspondientes al organismo.