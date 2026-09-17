Con un gol y otra gran actuación de Messi, Inter Miami ganó la Campeones Cup
Las "Garzas" superaron a Cruz Azul en la final y sumaron una nueva estrella a sus vitrinas. El astro rosarino alcanzó los 100 goles con la franquicia de Florida y le dio un buen comienzo al ciclo del "Kily" González en el banco de suplentes.
El Inter Miami de Lionel Messi se quedó con la octava edición de la Campeones Cup tras vencer 2-0 a Cruz Azul en la final a partido único. En un partido que enfrentó a los campeones vigentes de la MLS y del fútbol mexicano, el conjunto rosa resolvió el partido en los momentos clave y le dio un buen arranque al ciclo técnico de Cristian "Kily" González.
El inicio del partido mostró a una "Máquina Cementera" decidida a jugar en campo rival, con José Paradela como eje conductor. Sin embargo, Inter Miami respondió rápido: a los 23 minutos, Rodrigo De Paul salió jugando rodeado por cuatro adversarios y abrió el juego hacia Facundo Mura, quien habilitó a Luis Suárez; el atacante uruguayo envió un centro preciso que Lionel Messi conectó de cabeza para batir a Kevin Mier y marcar el 1-0. El gol tuvo un significado especial: fue el número 100 del rosarino con la casaca del club estadounidense en apenas 115 presentaciones. Antes del descanso, el arquero Dayne St. Clair sostuvo la ventaja al desviar un disparo de Agustín Palavecino.
En el complemento, el elenco dirigido por Joel Huiqui adelantó líneas y estuvo cerca del empate a los 66 minutos con un cabezazo de Gabriel "Toro" Fernández que dio en el poste. Inter Miami cerró el partido a los 80': Messi ejecutó un córner desde el sector izquierdo y el brasileño Casemiro ganó en las alturas para marcar el 2-0 de cabeza.
Con este nuevo título, Messi llegó a 48 en su carrera y amplió su liderazgo entre los futbolistas más ganadores de todos los tiempos. Fue el cuarto trofeo para el club de Florida y el debut ganador de "Kily" González tras la salida de Guillermo Hoyos. Tras este resultado, Inter Miami tendrá sus próximos compromisos de la MLS ante San Diego y Columbus Crew, antes del viaje del capitán a Buenos Aires para disputar su última presentación con la selección argentina el 6 de octubre en el Monumental.