Con un gol y otra gran actuación de Messi, Inter Miami ganó la Campeones Cup

El inicio del partido mostró a una "Máquina Cementera" decidida a jugar en campo rival, con José Paradela como eje conductor. Sin embargo, Inter Miami respondió rápido: a los 23 minutos, Rodrigo De Paul salió jugando rodeado por cuatro adversarios y abrió el juego hacia Facundo Mura, quien habilitó a Luis Suárez; el atacante uruguayo envió un centro preciso que Lionel Messi conectó de cabeza para batir a Kevin Mier y marcar el 1-0. El gol tuvo un significado especial: fue el número 100 del rosarino con la casaca del club estadounidense en apenas 115 presentaciones. Antes del descanso, el arquero Dayne St. Clair sostuvo la ventaja al desviar un disparo de Agustín Palavecino.