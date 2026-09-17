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La polémica frase que la tucumana Sol Abraham dijo antes de apagar las luces de Gran Hermano

Sol Abraham sorprendió con una frase antes de abandonar la casa de Gran Hermano 2026 que rápidamente generó repercusiones en redes sociales, donde algunos usuarios cuestionaron el resultado de la final.

La frase de Sol Abraham que generó todo tipo de reacciones tras la final de Gran Hermano
La frase de Sol Abraham que generó todo tipo de reacciones tras la final de Gran Hermano Hola
Por Mercedes Mosca Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Sol Abraham ganó Gran Hermano 2026 en Telefe tras vencer a Gisela Yipio, pero desató polémica al admitir antes de salir que ingresó invitada y sin hacer casting.
  • Al despedirse, la tucumana agradeció la invitación y gritó 'jaque mate'. La consagración le valió un premio de 72 millones de pesos y una vivienda prefabricada.
  • Sus dichos generaron acusaciones de fraude y acomodo de usuarios en redes sociales, marcando el debate público previo a la entrega de trofeos de este jueves.
Resumen generado con IA

Sol Abraham se consagró ganadora de Gran Hermano 2026 (Telefe) y se quedó con el premio mayor tras imponerse en la final ante Gisela Yipio. Sin embargo, antes de abandonar definitivamente la casa, la participante pronunció una frase que rápidamente generó repercusiones en las redes sociales.

En los minutos previos a la despedida del Big, Abraham recorrió la pasarela hacia la puerta de salida y expresó su emoción por haber llegado hasta el final. Mientras agradecía a quienes la acompañaron durante el reality, hizo referencia a su ingreso al programa y aseguró que no se había anotado en el casting para formar parte de la Generación Dorada.

“Gracias por invitarme y por permitirme ver ese ojo y saber que estaba en el lugar correcto, jugando al mejor ajedrez de toda mi vida. No puedo creer que todo el esfuerzo y sacrificio valieron la pena. Estoy muy feliz”, expresó, visiblemente emocionada. Luego remató con el grito "Jaque mate", en alusión al juego de ajedrez.

La frase de Sol Abraham que generó críticas en redes

Luego de sus declaraciones, varios usuarios de X cuestionaron el resultado de la final y plantearon dudas sobre el desarrollo de la competencia. Algunos mensajes publicados en la plataforma hablaron de supuesto “fraude” o “acomodo”, mientras que otros apuntaron contra la forma en que se desarrolló el reality.

Entre las reacciones que circularon aparecieron comentarios como: “Por contrato cualquiera. Salió y volvió a entrar”, “Cero genuina. Todo guionado”, “Le dieron una ayudita” y “Fue un cierre digno de acomodo”.

Estos comentarios corresponden a opiniones de usuarios en redes sociales y no constituyen una confirmación de irregularidades en la votación o en el resultado del programa.

Cuál es el premio que ganó Sol Abraham

Con su triunfo en Gran Hermano 2026, Sol Abraham obtuvo un premio de 70 millones de pesos, además de otros dos millones de pesos correspondientes a los intereses generados en una plataforma digital.

La ganadora también recibió una casa prefabricada. El trofeo que acredita su consagración será entregado durante el programa especial de despedida previsto para este jueves.

Qué dijo Gisela Yipio después de perder la final

Tras conocerse el resultado, Gisela Yipio ingresó al estudio y fue recibida con una gran ovación por parte del público. La comediante uruguaya recibió numerosas muestras de afecto y fue presentada por algunos seguidores como “la campeona del pueblo”.

Además, tuvo un emotivo encuentro con Santiago del Moro, quien le contó que era admirador de su trabajo desde que había descubierto sus videos en redes sociales.

Yipio terminó la competencia con dos casas prefabricadas como premio y destacó el vínculo que construyó con sus compañeros durante su paso por el reality. “Estoy muy orgullosa y agradecida. Me llevo la gente que conocí en esta casa y me hicieron la estadía más amena. Yo ya gané, aunque la vencedora sea Sol, y la felicito. Gracias Big”, manifestó emocionada.

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