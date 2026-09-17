La polémica frase que la tucumana Sol Abraham dijo antes de apagar las luces de Gran Hermano

En los minutos previos a la despedida del Big, Abraham recorrió la pasarela hacia la puerta de salida y expresó su emoción por haber llegado hasta el final. Mientras agradecía a quienes la acompañaron durante el reality, hizo referencia a su ingreso al programa y aseguró que no se había anotado en el casting para formar parte de la Generación Dorada.