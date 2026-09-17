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Llegan los Sporting Days: 7 días para aprovechar descuentos y beneficios exclusivos

Hay una semana de septiembre que recomendamos agendar: del 17 al 23 llegan los Sporting Days.

Llegan los Sporting Days: 7 días para aprovechar descuentos y beneficios exclusivos
Hace 2 Hs

Durante 7 días, Sporting va a tener precios increíbles, oportunidades por tiempo limitado y nuevas jugadas cada día.

¿Qué vas a encontrar? Cupones exclusivos de marcas, descuentos especiales, “Bombas” con precios por tiempo limitado, cuotas sin interés, envíos gratis y más.

La propuesta tiene un diferencial: no todo pasa al mismo tiempo. A lo largo de la semana van a ir apareciendo distintas oportunidades, marcas y productos protagonistas. Así que la recomendación es simple: entrar todos los días y estar atentos a la próxima jugada.

Llegan los Sporting Days: 7 días para aprovechar descuentos y beneficios exclusivos

Para tener en cuenta antes de llenar el carrito:

Durante estos días va a haber mucho para elegir y algunos beneficios estarán disponibles por tiempo limitado. Una buena razón para seguir de cerca lo que vaya pasando durante la semana.

•Descuentos progresivos: cuantos más productos sumás al carrito, mayor es el descuento que obtenés.

•Cupones exclusivos de marcas: Adidas, Puma, Topper, Saucony con descuentos extra.

•Las Bombas: zapatillas seleccionadas con precios especiales disponibles solo por algunas horas.

•Envío gratis: durante la semana habrá momentos seleccionados con envíos sin costo.

Financiación para todos los equipos

Para que nadie se quede fuera del partido, Sporting Days llega acompañado de las mejores financiaciones:

Cuotas sin interés: Alternativas de financiación de hasta 12 cuotas sin interés con tarjetas y bancos seleccionados (como Banco del Sol, Naranja, Cencopay, Go Cuotas y tarjetas bancarizadas adheridas).

Reintegros y billeteras virtuales: Promociones especiales y descuentos pagando a través de plataformas como MODO, sumando ahorros directos sobre el total de la compra.

Plus para la cancha: también se juega en Woker

Como bonus track de esta gran temporada de descuentos, al mismo tiempo Urban Days llega a Woker con los mismos beneficios en cuanto a financiación y opciones, pero con un diferencial picante: un 50% de descuento en propuestas seleccionadas para quienes elijan sumar este estilo a su carrito.

El pitazo final: ¿cómo aprovecharlo?

La cita es 100% online a través del sitio web oficial de la marca www.sporting.com.ar (y por supuesto, sumando los ingresos a la movida de Woker). La recomendación de los expertos es visitar las plataformas diariamente para no perderse el beneficio del día, ya que las "jugadas" van cambiando y cada jornada trae una nueva oportunidad de ahorro antes del gran pitazo final.

Prepará las zapatillas, armá tu carrito y viví los Sporting Days: porque cuando las mejores marcas entran a la cancha, ganamos todos.


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