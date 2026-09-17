Llegan los Sporting Days: 7 días para aprovechar descuentos y beneficios exclusivos

El pitazo final: ¿cómo aprovecharlo?

La cita es 100% online a través del sitio web oficial de la marca www.sporting.com.ar (y por supuesto, sumando los ingresos a la movida de Woker). La recomendación de los expertos es visitar las plataformas diariamente para no perderse el beneficio del día, ya que las "jugadas" van cambiando y cada jornada trae una nueva oportunidad de ahorro antes del gran pitazo final.