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La falta de crédito y el rigor monetario frenan la toma de mano de obra

Según la Fundación Mediterránea, el Gobierno admite -con el incentivo a distintas líneas de préstamos privados- que la parálisis es evidente.

El crédito en la Argentina está paralizado y las iniciativas en marcha funcionan como paliativos frente a un torniquete de liquidez que no cede.
El crédito en la Argentina está paralizado y las iniciativas en marcha funcionan como paliativos frente a un torniquete de liquidez que no cede.
Indalecio Francisco Sanchez
Por Indalecio Francisco Sanchez Hace 25 Min

Resumen para apurados

  • La Fundación Mediterránea advirtió que la falta de crédito y el rigor monetario frenan el empleo en Argentina debido a la escasez de liquidez en la economía actual.
  • El Gobierno busca incentivar líneas de préstamos privados, pero estas medidas funcionan solo como paliativos ante un estricto torniquete de liquidez que aún persiste.
  • Sin una reactivación genuina del financiamiento para las empresas, la recuperación laboral seguirá postergada y limitará el crecimiento de la actividad económica.
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