La falta de crédito y el rigor monetario frenan la toma de mano de obra

Resumen para apurados
- La Fundación Mediterránea advirtió que la falta de crédito y el rigor monetario frenan el empleo en Argentina debido a la escasez de liquidez en la economía actual.
- El Gobierno busca incentivar líneas de préstamos privados, pero estas medidas funcionan solo como paliativos ante un estricto torniquete de liquidez que aún persiste.
- Sin una reactivación genuina del financiamiento para las empresas, la recuperación laboral seguirá postergada y limitará el crecimiento de la actividad económica.
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Temas Crisis económica
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