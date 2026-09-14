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Cartas de lectores: una tucumana en el FMI
Hace 5 Hs

Hoy el mundo mira al Fondo Monetario Internacional y en la jefatura de Economia está una tucumana. Se trata de Silvana Tenreyro. Y eso para Argentina no es un dato menor, es un orgullo enorme. Silvana no llegó por apellido ni por contactos. Llegó por estudio, por trabajo y por resultados. Hizo la secundaria en el colegio Santa Rosa, se recibió con el mejor promedió en la Universidad Nacional de Tucumán y llevó la bandera. De ahí saltó a Harvard, donde hizo maestría y doctorado, dirigida por tres premios Nobel. Después estuvo en la Reserva Federal de Boston y fue profesora en La London School of Economics del comité de política Monetaria del Banco de Inglaterra. Es decir, conoce la teoría, pero también conoce la práctica de los bancos centrales más exigentes dei mundo. Ganó el premio Yrjo Jahnsson, el Birgit Grodal, el Bernhard Hams. Es miembro de la Academia Británica. Cuando ella habla de inflación, de ciclos económicos o de política monetaria, la escuchan en Europa, EE.UU. y en Asia. Ese prestigio le da peso a la voz Argentina en las discusiones más importantes. Tener a una Argentina y encima tucumana, liderando el área económica del FMI abre puertas. Nos da una interlocutora que entiende nuestro ídioma, nuestra historia y nuestros desafíos. Ojalá sepamos aprovecharlo. Más allá de las diferencias que siempre hay con el Fondo, en este momento específico, Argentina gana; gana en representación, gana en capacidad técnica y gana que una mujer del interior del país esté definiendo la política económica global.

Rodolfo Ruarte                                                                        

Las Heras 516 - S. M. de Tucumán

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