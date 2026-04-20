Punto por punto: los cambios clave que propone la nueva Ley de Discapacidad del Gobierno

El incumplimiento de este trámite o de los nuevos requisitos resultará en la suspensión automática y posterior baja del beneficio. Para asegurar este control, el Estado habilitará cruces de información entre ANSES, ARCA (ex AFIP) y SINTyS. En caso de detectar cualquier "inconsistencia", el Gobierno podrá aplicar suspensiones preventivas antes de iniciar un proceso de defensa.