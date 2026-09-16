Atlético Tucumán vs. Independiente Rivadavia por Copa Argentina: hora, TV y formaciones

El “Decano” llega a la cita después de atravesar un partido de enorme desgaste frente a River, en el que jugó más de 80 minutos con un hombre menos y terminó cayendo 2-1 sobre el final. Sin embargo, la Copa ofrece otro contexto y también un antecedente inmediato alentador: en octavos de final, el equipo de Julio César Falcioni firmó una de sus mejores actuaciones del año al golear 4-0 a Independiente en Rosario.