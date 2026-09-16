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Atlético Tucumán vs. Independiente Rivadavia por Copa Argentina: hora, TV y formaciones

El “Decano” buscará meterse entre los cuatro mejores del certamen desde las 19, en el estadio de Los Andes, con transmisión de TyC Sports.

FESTEJO. Los jugadores de Atlético celebran uno de los goles de la goleada 4-0 sobre Independiente, en los octavos de final de la Copa Argentina.
FESTEJO. Los jugadores de Atlético celebran uno de los goles de la goleada 4-0 sobre Independiente, en los octavos de final de la Copa Argentina.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Atlético Tucumán e Independiente Rivadavia se enfrentan este miércoles a las 19 en Lomas de Zamora por los cuartos de final de la Copa Argentina para clasificar a semifinales.
  • El Decano llega tras eliminar 4-0 a Independiente en octavos y caer ante River, mientras que el conjunto mendocino superó 2-0 a Aldosivi en la fase previa del certamen.
  • El ganador se asegurará un lugar entre los cuatro mejores del torneo, en una fase decisiva donde el equipo mendocino busca sostener su protagonismo en la competencia.
Resumen generado con IA

Atlético Tucumán volverá a jugar esta tarde uno de esos partidos que no admiten demasiado margen para el error. Desde las 19, en el estadio Eduardo Gallardón de Lomas de Zamora, enfrentará a Independiente Rivadavia por los cuartos de final de la Copa Argentina, con la posibilidad concreta de meterse entre los cuatro mejores del certamen.

El “Decano” llega a la cita después de atravesar un partido de enorme desgaste frente a River, en el que jugó más de 80 minutos con un hombre menos y terminó cayendo 2-1 sobre el final. Sin embargo, la Copa ofrece otro contexto y también un antecedente inmediato alentador: en octavos de final, el equipo de Julio César Falcioni firmó una de sus mejores actuaciones del año al golear 4-0 a Independiente en Rosario.

Cómo llega Atlético Tucumán al partido por Copa Argentina

Con pocas horas de recuperación entre un compromiso y otro, Falcioni intentará sostener la base que viene utilizando. La idea es mantener buena parte del equipo de las últimas fechas, con Franco Nicola nuevamente disponible pese a la expulsión sufrida ante River, ya que la sanción sólo corresponde al torneo local.

El cuerpo técnico monitoreó especialmente la recuperación física del plantel después del esfuerzo frente al “Millonario”, pero en principio no se esperan modificaciones profundas.

La probable formación de Atlético Tucumán

El “Decano” formaría con Luis Ingolotti; Leonel Di Plácido, Clever Ferreira, Luciano Vallejo e Ignacio Galván; Leonel Vega; Renzo Tesuri, Lautaro Godoy, Franco Nicola y Nicolás Laméndola; y Leandro Díaz.

Cómo llega Independiente Rivadavia

Del otro lado estará Independiente Rivadavia, dirigido por Alfredo Berti. El conjunto mendocino llega después de vencer 4-3 a Aldosivi por el Torneo Clausura y también eliminó al equipo marplatense en los octavos de final de la Copa Argentina, con un triunfo 2-0.

La “Lepra”, vigente campeona del certamen, buscará volver a instalarse entre los cuatro mejores y sostener su buen recorrido en la competencia.

La probable formación de Independiente Rivadavia

El equipo mendocino formaría con Nicolás Bolcato; Luciano Gómez, Iván Villalba, Sheyko Studer y Juan Elordi; Gonzalo Ríos, Tomás Bottari y José Florentín; Matías Fernández, Álex Arce y Maximiliano Salas.

A qué hora juega Atlético Tucumán y dónde ver el partido

El encuentro comenzará a las 19 de este miércoles en el estadio Eduardo Gallardón, cancha de Los Andes, en Lomas de Zamora. El árbitro del encuentro será Jorge Baliño.

La transmisión estará a cargo de TyC Sports, mientras que también podrá seguirse por streaming a través de TyC Sports Play.

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