“No nos tenían en cuenta y acá estamos”: Falcioni celebró el pase de Atlético a semifinales

Resumen para apurados
- El DT Julio César Falcioni celebró la clasificación de Atlético Tucumán a semifinales de la Copa Argentina tras vencer a Independiente Rivadavia con solidez y convicción.
- El Decano avanzó en los penales tras superar a rivales como Talleres e Independiente, sobreponiéndose además al desgaste físico de haber jugado recientemente con diez hombres.
- Instalado entre los cuatro mejores de la Copa Argentina y competitivo en la Liga, el club tucumano buscará alcanzar la final apoyado en la consolidación de sus jóvenes talentos.
Julio César Falcioni volvió a poner el foco en una idea que Atlético viene construyendo desde su llegada: la convicción. Después de una clasificación cargada de tensión, esfuerzo y carácter, el entrenador destacó el rendimiento del equipo, defendió la superioridad que mostró durante buena parte del partido y celebró el pasaje a las semifinales de la Copa Argentina.
“Estoy muy contento por el grupo. Hizo un muy buen partido. En el entretiempo les dije que habían hecho las cosas muy bien y que teníamos que seguir de la misma manera, convencidos de que lo podíamos dar vuelta. Y al final se dio”, afirmó Falcioni.
El técnico valoró especialmente la respuesta física y mental del plantel, que venía de otro encuentro exigente apenas tres días antes. “Hace tres días habíamos jugado casi 80 minutos con uno menos, tuvimos que recuperarnos de ese desgaste y del golpe. Pero los muchachos están bien preparados y convencidos de lo que hacemos. Ese convencimiento nos lleva a tener un buen desarrollo de juego”, explicó.
“Merecíamos pasar”
Para Falcioni, Atlético fue superior durante gran parte de la noche y mereció la clasificación. “Creo que hoy fuimos superiores al adversario, no solamente en el primer tiempo, sino durante todo el partido. Merecíamos pasar”, sostuvo. Incluso se permitió una frase con tono desafiante sobre el lugar que ocupa el “Decano” en la competencia y en medio de las polémicas arbitrales. “No nos tenían en cuenta y acá estamos. Esperemos poder seguir molestando por mucho tiempo”, lanzó.
Más allá de la fortaleza emocional, el entrenador remarcó que la clasificación también tuvo una explicación futbolística. “Hoy fue intención de juego. Lo hicimos jugando bien, no solamente tirando pelotazos. Tuvimos varias oportunidades de gol y logramos bloquear al adversario”, analizó.
Un camino sin atajos
Falcioni también puso en contexto la dificultad del recorrido que Atlético viene atravesando en la Copa. “Nos tocó una seguidilla brava: Talleres, Independiente y ahora Independiente Rivadavia. No fue un camino sencillo. Enfrentamos siempre equipos de Primera y todos los partidos fueron duros”, aseguró.
El entrenador insistió en que el crecimiento del equipo no es casualidad. “El grupo está convencido de lo que hacemos. Ellos saben que nosotros no tenemos compromisos con nadie y tratamos siempre de tomar las mejores decisiones para el equipo”, señaló. Y amplió esa idea con una frase que resume el momento del “Decano”. “Estamos en semifinales de la Copa Argentina y dentro de los ocho en el torneo. Eso quiere decir que algo cambiamos, que algo hicimos bien”, afirmó.
La sangre joven
Uno de los puntos que más destacó fue la presencia de futbolistas jóvenes. Mencionó a Clever Ferreira, Luciano Vallejo y Leonel Vega. “Estamos apoyándonos mucho en ellos y empujándolos para que sumen minutos y puedan consolidarse en Primera División”, remarcó. Para el técnico, ese proceso también tiene una dimensión institucional. “Son jugadores de Atlético, tienen futuro y pueden ser importantes también para el club”, agregó.
Entre los nombres propios, Falcioni valoró especialmente a Lautaro Godoy. “Hizo un muy buen partido. Viene teniendo buenos rendimientos y manejando bien la pelota. Para nosotros es una gratísima sorpresa”, afirmó. También tuvo palabras para Luis Ingolotti, determinante en la definición. “Cuando llegué, era bastante criticado. Había que darle confianza, seguridad y trabajo. Él asumió todo eso con mucha responsabilidad”, explicó.
Luego profundizó sobre la evolución del arquero. “Hoy tenemos un arquero que nos transmite seguridad permanentemente. Tuvo una noche extraordinaria, no solamente en los penales, sino durante todo el partido”, valoró.
Respecto de la tanda, Falcioni contó cuál fue el único mensaje que les transmitió a sus futbolistas. “Lo único que les pedí fue que fueran convencidos y con tranquilidad. Nada más. En esos momentos hay que estar convencido y ellos lo hicieron”, señaló.
Ya con el pase a semifinales asegurado, evitó mirar más allá de la próxima instancia. “Primero tenemos que pensar en la semifinal. Ojalá podamos seguir avanzando y darle una alegría a toda la gente de Tucumán”, afirmó.
Atlético ya está entre los cuatro mejores de la Copa Argentina. Y si algo dejó claro Falcioni después de otra noche de carácter es que el equipo no quiere conformarse con resistir: pretende competir, jugar y seguir avanzando.