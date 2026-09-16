“No nos tenían en cuenta y acá estamos”: Falcioni celebró el pase de Atlético a semifinales

El entrenador insistió en que el crecimiento del equipo no es casualidad. “El grupo está convencido de lo que hacemos. Ellos saben que nosotros no tenemos compromisos con nadie y tratamos siempre de tomar las mejores decisiones para el equipo”, señaló. Y amplió esa idea con una frase que resume el momento del “Decano”. “Estamos en semifinales de la Copa Argentina y dentro de los ocho en el torneo. Eso quiere decir que algo cambiamos, que algo hicimos bien”, afirmó.